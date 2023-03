Nachwuchshandballer der HSG Oha zeigen starke Leistungen

Herzberg. Für einige Nachwuchsteams der HSG Oha stehen bereits die letzten Saisonspiele an. Die weibliche D- und E-Jugend landen in ihrer Liga auf Platz drei.

Beim Handball-Nachwuchs neigt sich die Saison langsam dem Ende entgegen, für einige Mannschaften der HSG Oha standen bereits die letzten Spiele auf dem Programm.

MTV Geismar III – Männliche C-Jugend 30:24 (14:12). „Das war ein richtig gutes Spiel von allen Beteiligten, auch der Schiedsrichter“, lobte HSG-Trainer Sebastian Heiler. In dem umkämpften Spiel mit jeder Menge Emotionen gab es auch von den Zuschauerrängen viel Unterstützung. Sowohl der MTV als auch die HSG schenkten keinen Zentimeter her und kämpften um jeden Ball, so dass es zu ungewöhnlich vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten kam. In der ersten Halbzeit begegnete man sich auf Augenhöhe, Geismar ging mit einem kleinen Vorsprung in die Pause (14:12). Im zweiten Abschnitt blieb das Team von Heiler und Robin Großkopf immer auf Tuchfühlung, lange Zeit war mindestens ein Unentschieden drin. Erst zum Schluss setzte sich Geismar ab. „Das Ergebnis ist am Ende zu hoch. Wir haben leider unfassbar viele Schrittfehler gemacht. Ein Sonderlob hat sich Jan-Malte Koecher verdient“, so das HSG-Trainerteam. HSG: R. Weber, Mros – Lyko (8), Ahrens (3), J. Weber, Roethig (1), Brakel (1), Sonntag (1), Koecher (7), Shani Bagi, Strüver, Sterl (1), Ramazani (2).

Weibliche D-Jugend – SV Einheit Worbis 15:21 (8:11). Der bessere Start gelang den Gastgeberinnen, die eine knappe Führung herausspielten. Dann kam der Spitzenreiter besser in die Partie und legte vor. Doch die Oha-Mädels blieben bis zur Halbzeit dran und gestalteten das Spiel relativ offen. „In der Abwehr haben wir gut zugepackt und gut verschoben“, lobten Hanna Preuß und Annika Schweidler ihr Team. Im Angriff agierte die HSG jedoch etwas zu zögerlich: „Wir sind nicht in die Lücken gegangen, dadurch haben sich nicht so viele Chancen ergeben. Der Blick für das Spiel und die Nebenleute hat etwas gefehlt.“ In den letzten zehn Minuten konnten die Gäste das Ergebnis noch ein bisschen hochschrauben. HSG: Masselot – Niehus, Roddewig, Waßmann, Mönnich, Schettler, Wiegmann, Wolf, Beyer, Eckert, Giza, Shani Bagi, Waldmann, Hein.

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen – Männliche D2-Jugend 15:26 (8:14). Das war eine souveräne Vorstellung Beim Stand von 3:3 schaltete das Team von Torben Schlappig einen Gang hoch und setzte sich auf 7:3 ab. Fortan konnte der Tabellenführer der Regionsklasse B die Führung immer weiter ausbauen. In die Halbzeit ging es mit 14:8, die Vorentscheidung fiel in den Minuten nach Wiederbeginn (20:10, 27.). Es war der dritte Sieg im dritten Spiel für die Oha-Jungs. „Das war eine sehr gute Abwehrleistung, durch der es uns gelungen ist viele Gegenstöße zu laufen. Alles in allem war das eine super Mannschaftsleistung“, freute sich Schlappig. HSG: Mros – Haarmann (2), Heisecke (2), Börger (1), Wagner (2), Weide (9), Hilbig, Gothe (7), Schwerin (3).

Die weibliche E-Jugend der HSG Oha hat eine starke Saison gespielt. Foto: Verein / HSG oha

Northeimer HC – Weibliche E-Jugend 9:20 (5:5). Im Duell um Platz drei in der Regionsliga hatte die HSG klar die Nase vorn. Die erste Hälfte gestaltete sich im „Drei gegen Drei plus Drei gegen Drei“ ausgeglichen. Aus der Halbzeit heraus bekamen die Gäste dank toller Manndeckung und vielen Ballgewinnen einen Lauf, schnell setzten sich die Oha-Mädels auf 11:6 ab, ein weiterer 7:0-Lauf sorgte für die endgültige Entscheidung. „Die Mädchen haben gezeigt, was in ihnen steckt. Die weibliche E-Jugend hat eine klasse Saison gespielt, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ich muss mich bei Helge Sinram und meine Frau Denise für die Unterstützung bedanken. Insgesamt muss ich die Entwicklung unserer HSG-Jugend einmal loben“, resümierte Jugendkoordinator Frank Mai. HSG: Shani Bagi – Mißling (1), Lohrengel, Sinram (8), Winter, Bierwirth (1), Schettler (1), Stiemerling (1), Eckert, Heise (6), Waßmann, Fadel, Waldmann (1), Andreß (1).

HSG Göttingen – Männliche E1-Jugend 6:33 (3:17). In Göttingen ließen die Harzer nichts anbrennen. Das Team von Torsten Schulze, Torben Schlappig und Jürgen Oehne war klar überlegen und belohnte sich mit einem echten Kantersieg. Zum Abschluss der Saison steht jetzt noch das Derby gegen die HSG Rhumetal an. Mit einem Sieg könnte die HSG Oha die perfekte Rückrunde krönen. HSG: Kubat – Schulze (8), Webel (6), Masselot (5), Marshall (2), Ullrich (3), Waßmann (4/1), Hentrich (5).

Männliche E2-Jugend – MTV Rosdorf 9:23 (6:14). Rosdorf war eine Nummer zu groß für die HSG-Jungs. Bereits zur Halbzeit lag das Team von Jürgen Oehne und Torben Schlappig mit 6:14 zurück und konnte auch im Spiel „Sechs gegen Sechs“ nicht mehr herankommen. „Schön, dass jetzt noch zwei Spieler hinzugekommen sind. Man sieht, wie es Schritt für Schritt weitergeht und die Jungs sich entwickeln“, lobte Mai aber unabhängig vom Ergebnis. HSG: Weber (2), Wehmeyer (2), Wemheuer, Mißling (2), Uhrner, Gothe, Kirchhoff, Claus (3).