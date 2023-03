Carola Witt vom TTC Pe-La-Ka gewinnt Kreisentscheid

Carola Witt vom TTC Pe-La-Ka ist die Siegerin beim Kreisentscheid der Mini-Meisterschaften in der Klasse der Mädchen bis 12 Jahre.

Mit sechs Teilnehmern in verschiedenen Altersklassen fuhr der TTC Pe-La-Ka zum Tischtennis-Kreisentscheid des Regionsverbands Südniedersachsen bei den Mini-Meisterschaften, der in Bilshausen ausgetragen wurde. Qualifiziert hatten sich alle Spielerinnen und Spieler durch einen ersten oder zweiten Platz bei den jeweiligen Ortsentscheiden.

In der Turnierklasse der Mädchen 11 und 12 Jahre gewann überlegen Carola Witt vom TTC Pe-La-Ka. In der Kategorie der Jungen 9 und 10 Jahre nahmen von den Seestädtern Phanha Sha, Eliano Saljo, Sajjad Ahmed Ahmed und Luan Lindner teil. Phanha Sha erspielte sich den dritten Platz und qualifizierte sich somit ebenfalls für die Bezirksendrunde in Rüningen. Jasper Bode spielte bei den Jungen bis 8 Jahre mit.

Alle Akteure hatten viel Spaß bei ihrer sportlichen Leistung. Die TTC-Coachs Steeven und Jaaron Bode, sowie Andreas Dernedde hatten ebenfalls ihren Anteil an diesem Erfolg.