Maximilian Dentz übernimmt beim FSV Wacker 90 Nordhausen

Das ging schnell: Nur einen Tag, nachdem der FSV Wacker 90 Nordhausen und Matthias Peßolat das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündet hatten, konnte der Fußball-Oberligist bereits seinen neuen Cheftrainer vorstellen. Maximilian Dentz steht künftig an der Seitenlinie der Rolandstädter, sein Engagement ist perspektivisch angelegt und ligenunabhängig.

Der 33-jährige DFB-A-Lizenz-Trainer blickt bereits auf eine zehnjährige Laufbahn zurück. Dentz startete seine Trainerkarriere 2013 in seiner Heimat beim Nachwuchs der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. Zwischen 2016 und 2019 war er als Co-Trainer und Video-Analyst in der Oberliga und Regionalliga, dann als Cheftrainer beim VfB Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost tätig. Parallel dazu arbeitete er im Nachwuchs-Leistungsbereich beim Fußballverband Sachsen-Anhalt.

Nach einem Jahr als Cheftrainer bei Naestved Boldklub (1. Division Dänemark) holte die TSG Neustrelitz Dentz zurück nach Deutschland. Mit den Mecklenburgern feierte der Coach im Sommer 2022 den Landespokaltitel, ging aus familiären Gründen aber in die Oberliga zum FC Einheit Wernigerode. Bei den Nordharzern musste er jedoch trotz einer passablen Vorrunde zum Jahresende gehen.

Den Wacker-Trainerstab verstärken wird zudem Christian Baethge. Die Aufgabenbereiche des 35-jährigen C-Lizenz-Inhabers sind die Unterstützung des Trainingsalltags sowie die Spielbeobachtung und Gegneranalyse.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!