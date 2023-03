Harzer Zwergencup: Beste Bedingungen zum Abschluss

Am 11. und 12. März finden die letzten beiden Rennen des Harzer Zwergencups 2023 auf dem Hexenritt am Wurmberg statt.

Am vergangenen Wochenende wurden die letzten beiden zwei Rennen um den diesjährigen Harzer Zwergencup am Wurmberg in Braunlage durchführt. Der Bremer Skiclub nutzte die Chance und die guten Bedingungen, das im Februar ausgefallen Rennen Nummer fünf am Samstag nachzuholen. Dieses Rennen wurde bei besten Bedingungen als Riesenslalom ausgetragen. Insgesamt waren mehr als 60 Kindern aus dem Harz und dem Umland am Start. Die weitesten Anreisen hatten zwei Kinder aus Schleswig-Holstein auf sich genommen.

Am Sonntag wurde planmäßig das sechste und somit entscheidende Rennen um die Gesamtwertung vom Ski Club 111nn Braunschweig durchgeführt. Auch am Sonntag präsentierte sich das Skigebiet am Wurmberg von seiner besten Seite. Das Rennen wurde diesmal als Slalom ausgeflaggt. In einigen Klassen ging es bis zum letzten Lauf um die Entscheidung, wer die Nase für die Gesamtwertung vorn hat und damit auch um die hochwertigen Sachpreise und großen Pokale.

Viele Helfer und Unterstützer

Die Durchführung der Rennserie ist nur mit Unterstützung von den vielen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren möglich. Besonderer Dank gilt der Firma Völkl, der Wurmbergseilbahn, Black& White aus Braunlage sowie Leineberglanddruck aus Alfeld. Bis zur Gesamtsiegerehrung, die am Nachmittag in der Hexenalm abgehalten wurde, lag Spannung in der Luft. Der Koordinator Kai Greten hatte die Preise und Pokale in diesem Jahr zum letzten Mal „in Stellung gebracht“. Nach neun Jahren gibt er die Position des Koordinators des Harzer Zwergencups an Hauke Lattmann aus Braunlage weiter.

In der Klasse der männlichen U12 kam es zum Duell zwischen David Lerche (Braunschweig) und Nick Rose (Springe). Am Ende wurde der Zweikampf im letzten Lauf zugunsten mit nur 0,07 Sekunden Vorsprung zugunsten von Lerche entschieden. Besonders erfreulich war auch die Teilnahme von zwei Kindern mit Handicap. Nomine Fabian ist schon seit Jahren dabei, hat den Kurs in diesem Jahr aber zum ersten Mal ohne Unterstützung ihres Vaters gemeistert. Dies ist besonders bemerkenswert, da sie auf ein Sitzschale beim Skilauf angewiesen ist.

Auch für den Winter 2023/2024 ist der Zwergencup wieder geplant. Traditionell beginnt die Rennserie im Herbst mit einem Schnuppertraining in der Skihalle in Bispingen und wird dann ab dem Januar 2024 mit den Rennen im Harz weitergeführt.

Die Nachwuchsfahrer aus Bad Grund starten auch bei anderen Wettbewerben, hier zum Beispiel in Thüringen. Foto: Verein

SC Bad Grund räumt ab

Zu den erfolgreichsten Vereinen beim Zwergencup gehörte einmal mehr der SC Bad Grund. „Die Jungs und Mädels haben dieses Jahr richtig gut trainiert und waren immer voll motiviert beim Training. Rückmeldungen und Tipps werden von den Kleinsten bereits aufgenommen und versucht, sofort um zu setzen, das ist faszinierend“, so die Aussage des Trainerteams.

Die Athleten aus der Bergstadt sind nicht nur im Harz aktiv, sondern auch im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus. So wurde im Februar unter anderem in Unterammergau, beim Rossignol Hero Kids Cup, in Sachsen, beim Skitty Cup des DSV und beim Thüringer Zwergencup gestartet. Herauszuheben sind vor allem die individuellen Verbesserungen beim Rossignol Hero Kids Cup und die Siege beim Thüringer Zwergencup. Dort konnte Ende Februar durch Hanna Frieda Schütte und Ylva Kistner die Klassen U6 und U10 gewonnen werden und mit Platz zwei von Suri Lattmann, Platz drei von Linus Horlacher und Platz fünf von Jasper Schade ein starkes Teamergebnis eingefahren werden.

Ergebnisse GesamtwertungwU6: Hanna Frieda Schütte (SC Bad Grund)mU6: Johann Trojan (SC Bad Grund)wU8: Hedi Ziervogel (vereinslos)mU8: Vinzenz Wiesinger (SC Bad Grund)wU10: Ylva Kistner (SC Bad Grund)wU10 Handicap: Nomine Fabian (SC Bad Grund)mU10: Linus Horlacher (SC Bad Grund)wU12: Lena Greten (SC Springe)mU12: David Lerche (SC 111nn Braunschweig)