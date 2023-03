HSG-Nachwuchs erlebt ein sehr erfolgreiches Wochenende

Erfolgreiche Spiele absolvierten die Nachwuchs-Handballer der HSG Oha – drei Siege aus drei Begegnungen lautet die Bilanz.

Weibliche D-Jugend – SG Spanbeck/Billingshausen 23:10 (12:5). Nach zwei deutlichen Niederlagen meldete sich die weibliche D-Jugend eindrucksvoll zurück. „Alles in allem war das echt ein gutes Spiel. Gerade in der Abwehr hat das Team das Trainierte gut umgesetzt“, lobten Annika Schweidler und Hanna Preuß. Auch im Angriff agierte der Gastgeber nicht mehr so gehemmt wie zuletzt und nutzte die Lücken in der SG-Abwehr gut. Es war ein echter Start-Ziel-Sieg, nach vier Minuten stand es bereits 3:0. Bis zur Halbzeit zog der Gastgeber auf 12:5 davon und ließ nach der Pause auch dank einer gut aufgelegten Marie Masselot im Tor nichts mehr anbrennen. „Am Freitag haben wir unser letztes Saisonspiel in Bad Lauterberg“, will Schweidler den Schwung mit in das Spiel gegen Spitzenreiter Worbis nehmen. Los geht es um 17.30 Uhr in der KGS-Halle. HSG: Masselot – Giza (2), Schettler (3), Klas, Hein, Wassmann, Shani Bagi, Wiegmann, Eckert, Waldmann, Mönnich (6), Schröter, Roddewig, Wolf (6).

Männliche D1-Jugend – Northeimer HC 33:19 (17:6). Das war ein würdiger Saisonabschluss für das Team von Lars Eichhorn, Stefan Bernhardt und Helge Sinram. Von Beginn an versuchten die Spieler ein hohes Tempo zu gehen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit brachten frühes Stören des Gegners und schnelle Ballstafetten im Angriff den gewünschten Erfolg. In der zweiten Halbzeit spielte der NHC deutlich besser und konnte seine Torquote erhöhen. Die HSG-Jungs verteidigten weiterhin sehr offensiv und ließen daher ein paar freie Würfe zu. Die Führung blieb aber komfortabel. „Lob hat auch der NHC verdient, der nie aufgegeben hat“, zollte das HSG-Trainerteam dem Gegner Respekt. HSG: Seidel, Vollrath – Melzer (3), Wode, Wedekind (1), Reinholz (4), Bernhardt (7), Eichhorn (2/1), Gähler (6), Lux (4), Kwast (4), Sinram (1), Brandt (1).

MTV Moringen – Männliche D2-Jugend 13:18 (6:6). „Am Ende haben wir das Spiel mit einem harten Kampf und etwas mehr Spielglück gewonnen“, resümierte Trainer Torben Schlappig. Die Teams begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, mit einem leistungsgerechtem 6:6 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte fanden die Gäste besser ins Spiel und konnten sich einen kleinen Vorsprung herausspielen. In der Endphase machte die HSG dann den Deckel drauf. HSG: Mros – Haarmann (2), Heisecke, Börger (2), Weide (2), Wagner (2), Hilbig, Gothe (6/1), Schwerin (4/1).