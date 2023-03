Kreisliga-Damen des TTC Pe-La-Ka feiern einen klaren Heimsieg

Einen 6:1-Kantersieg erreichte die Tischtennis-Damenmannschaft des TTC Pe-La-Ka im Heimspiel der Kreisliga gegen den TSV Seulingen II. Nina Stövesand/Bettina Oepkes brauchten fünf Sätze, um ihren Sieg einzufahren, Aavje Friedmann/Anja Füllgrabe nur drei. Der Anschlusspunkt der Gäste beeindruckte das Team wenig und man setzte seinen Siegeszug durch jeweils einen Punktgewinn von Oepkes, Friedmann, Füllgrabe und Stövesand fort.

Die erste Jugend empfing in der 1. Kreisklasse in eigener Halle den Meister der Herbstserie, den TTC GW Herzberg II. Die Eingangsdoppel konnten die Seestädter ausgeglichen gestalten. Lasse Wachsmuth/Tamara Lossie siegten knapp, Nils Walther/Jaaron Bode verloren. Im vorderen Paarkreuz holte Topspieler Wachsmuth sein Einzel, währen Lossie ihr Match knapp im fünften Satz abgeben musste. Bode brachte Pe-La-Ka gar mit 3:2 in Führung, dann aber zeigte der Favorit aus Herzberg seine ganze Routine und siegte in den weiteren Spielen zur 3:7-Niederlage.

Ein Unentschieden reichte den zweiten Herren im Heimspiel der Kreisliga gegen den TTC Förste II nicht, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Die Erfolge beider Eingangsdoppel durch Matthias Lange/Marc Lossie und Jan Lossie/Detlef Fromme waren ermutigend. J. Lossie setzte sich in seinen beiden Einzeln jeweils im fünften Satz durch. Als M. Lossie und Fromme zur 6:4-Führung erhöhten, war der Sieg greifbar nahe. Um so schmerzlicher war der Verlust der Schlussdoppel.

In einem äußerst engen Pokalspiel erreicht das Team bei der SG Osterhagen/Lauterberg II die Endrunde. Das 0:1 glich Jan Lossie aus, zusammen mit Vater Marc Lossie holten sie das Doppel im fünften Satz zum 2:2. Nachdem Jan abermals siegte, punkte Matthias Lange entscheidenden zum 4:3-Erfolg.