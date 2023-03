Auflageschützen der SG Herzberg verpassen Landesliga-Aufstieg

Hannover. Als Vizemeister der Bezirksliga Harz nehmen die Herzberger am Aufstiegsschießen in Hannover teil. Trotz einer guten Leistung reicht es am Ende nicht.

Kürzlich fand in Hannover auf dem Bundesstützpunkt Schießsport das Aufstiegsschießen zur Landesliga Süd in der Disziplin Luftgewehr-Auflage statt. Auch der Vizemeister der Bezirksliga Harz, die erste Mannschaft der SG Herzberg, durfte teilnehmen. Trotz einer sehr ordentlichen Vorstellung reichte es für die Welfenstädter letztlich allerdings nicht zum Aufstieg, sie gehen damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start.

Die sechs teilnehmenden Mannschaften kämpften um das höchste Ringergebnis und die beiden Aufstiegsplätze. Jeder Schütze hatte 30 Schuss abzugeben, drei Schützen bildeten eine Mannschaft. Die Herzberger Schützen Wilfried Bischoff, Wolfgang Bick und Hansi Bierwirth mit ihrer Trainerin Helga Bierwirth erreichten mit 871 Ringen und damit am Ende den vierten Platz.

Im einzelnen fielen die Herzberger Ergebnisse wie folgt aus: Hansi Bierwirth kam auf 296 Ringe und konnte zwei Serien mit fast perfekten 99 Ringen erzielen. Wilfried Bischoff erreichte 289 Ringe (94, 98, 97), Wolfgang Bick steuerte 286 Ringe (95, 95, 96) zum Gesamtergebnis bei.

Den Sieg in Hannover sicherte sich die SG Zellerfeld mit 887 Ringen. Die Oberharzer hatten auch in der Liga dominiert und den Herzbergern die einzige Niederlage zugefügt. Ebenfalls den Sprung in die höhere Klasse schaffte der SV Wiedensahl (885 Ringe).

Die Herzberger können mit ihrem Ergebnis beim Aufstiegsschießen sehr zufrieden sein und wollen diese Erfahrung mit in die neue Saison nehmen, wenn in Zellerfeld wieder das Schießen in der Bezirksliga stattfindet. Die Mannschaft kann sich dann wieder große Ziele setzen.