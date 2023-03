Fußball, 1. Kreisklasse So spielt die 1. Kreisklasse im Altkreis Osterode am Wochenende

In der 1. Kreisklasse Nord soll am morgigen Sonntag eigentlich in die Rückrunde gestartet werden. Welche Partien aber aufgrund der aktuellen Witterung tatsächlich stattfinden können, muss abgewartet werden. So sind bereits die städtischen Sportplätze in Osterode durch die Stadt gesperrt wurden. Die Heimspiele in Förste, Dorste und Lerbach sind abgesagt. Die weiteren Partien sind für Sonntag ab 15 Uhr angesetzt.

TSV Eintracht Wulften – FC Merkur Hattorf. Zum Nachbarschaftsduell erwarten die Wulftener den Rivalen aus Hattorf im Oderstadion. Dabei gehen die Gastgeber als Außenseiter ins Derby. Auf dem vorletzten Platz stehend kämpft die Eintracht gegen den Abstieg. Für die Hattorfer geht es in die ganz andere Richtung. Als Tabellensechster kann man sich durchaus noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Kreisliga machen. Nur vier Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Seebern.

SC Eichsfeld – TuSpo Petershütte II. In Westerode beim SC Eichsfeld will die TuSpo-Reserve in die Rückrunde starten. Für die Seestädter ist es wichtig, Punkte zu sammeln um den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern zu können. Der TuSpo hat nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der SC Eichsfeld befindet sich mit 21 Punkten auf dem achten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld.

FC Seebern – SV Rotenberg II. Beim Ligaprimus in Bernshausen ist die Rotenberger-Reserve gefordert. Mit Michael Hahn bekam der SVR zur Rückrunde einen neuen Trainer, der die junge Mannschaft aus dem Abstiegskampf heraushalten und die Spieler an die erste Mannschaft heranführen soll. Beim Tabellenführer Seebern will man direkt für eine Überraschung sorgen, um mit breiter Brust in die Rückrunde zu gehen.