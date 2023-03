TTC Herzberg: 2. Herren unterliegt Hattorf

In Anbetracht der bevorstehenden Stadtmeisterschaften hatten sich die Herzberger Mannschaftsführer bemüht, das Programm in der vergangenen Woche recht schlank zu halten – nur sieben Partien mussten absolviert werden.

Die 2. Herrenmannschaft empfing in der Nicolaihalle den TTC Grün-Weiß Hattorf. Da beide Mannschaften in absoluter Bestbesetzung antraten, war die Spannung fast greifbar. Nachdem Winter/Zupke und Höche/Lagershausen beide Eingangsdoppel knapp verloren gaben, konnten Josefine Höche und Michael Winter ausgleichen, Sebastian Lagershausen sogar den dritten Herzberger Punkt einfahren. Die kämpferische Leistung von Jörg Zupke gegen Marc Hensel (10:12, 18:16, 10:12, 6:11) wurde leider nicht belohnt und mit einem 3:3 war die Halbzeit erreicht. Nur noch Josefine Höche gewann in einem selbst für sie kräftezehrenden Match gegen den hochgewachsenen Olaf Oppermann, alle weiteren Spiele gingen meistens knapp zum 4:7 an Hattorf.

Zeitgleich hatte die 5. Herren ebenfalls Besuch aus Hattorf von der dortigen 4. Besetzung. In der Aufstellung F. Nolte, B. Wiegand, R. Kellner und P. Kuhn hatten sich die Gastgeber Hoffnungen auf eine Punkteteilung gemacht – an diesem Abend lief jedoch einiges unrund und nur Frank Nolte und Ralf Kellner gewannen bei der 2:7 Niederlage.

Erfolg im Kreispokal

Dagegen trumpft die 5. Mannschaft im Kreispokal der Ligen 2.-4. Kreisklasse groß auf und steht nach einem klaren 4:1 gegen TV Pöhlde II (Wiegand, Nolte, Kellner) in der Endrunde.

Ebenfalls im Pokalwettbewerb musste die 3. Jugend (Ben Schweser, Michelle Podolski, Juline Marwede) gegen die SG Rhume mit 0:4 die Segel streichen, während die Vertretung der 4. Herren am Vorabend der Stadtmeisterschaften ganz allein in der Nicolaihalle mit 4:0 gegen TTV Scharzfeld II ebenfalls die Endrunde erreichte. Die 7. Mannschaft musste zeitgleich bei Scharzfeld III antreten und hatte ein hartes Stück Arbeit vor sich. Erst nach 2,5 Stunden und allen aufgeführten zwölf Spielen standen die Herzberger mit 7:5 als Sieger fest. Die „Bank“ an diesem Abend waren die Doppel – alle vier wurden von Michael Brakel/Stefan Schröder sowie Manfred Becker/ Jürgen Bergmann gewonnen, Becker (1) und Bergmann(2) holten die Einzelpunkte. Mit 17:7 ist die 7. Mannschaft der eigenen 6. dicht auf den Fersen.

Der Bitte nach Verlegung kamen die Landesliga-Damen vom TSV Watenbüttel III trotz Erkrankung von Ronja Stein, nicht vorhandenem Ersatz und Terminüberschneidung mit den Stadtmeisterschaften nicht nach, so dass nur Josefine Höche, Jessica Wills und Manuela Schwark antreten konnten. Obwohl so von vornherein vier Punkte futsch waren, strengten sich die Drei an und holten durch Höche/Wills, sowie Siege von Höche (2) und Schwark (1) immerhin ein achtbares 4:8 Ergebnis heraus.

Mehr Sport: