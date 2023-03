Bezirksliga: Rückrundenstart im Altkreis verzögert sich weiter

Osterode. Die Fußballbezirksligisten aus dem Altkreis Osterode am Harz spielen auch an diesem Wochenende noch nicht.

Nachdem an den letzten beiden Wochenenden die Spiele der Altkreismannschaften in der Bezirksliga abgesagt wurden, hofften der FC Eisdorf, der SV Rotenberg und der VfR Dostluk Osterode darauf, dass die für den morgigen Sonntag ab 15 Uhr angesetzten Partien stattfinden können und man endlich in die Rückrunde starten kann. Während Eisdorf und Rotenberg zu Hause spielen sollten, hätte Osterode nach Einbeck reisen sollen.

Inzwischen sind jedoch alle drei Partien abgesagt, ebenso wie das Spiel TuSpo Petershütte gegen FC Eintracht Northeim U23, das bereits am gestrigen Freitagabend hätte stattfinden sollen. Für das kommende Wochenende sind bisher nur Sonntagspartien angesetzt.