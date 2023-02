Die C-Jugend des TuSpo Petershütte war für ein Functional Training zu Gast im Movement in Bad Lauterberg.

Fußballnachwuchs TuSpo Petershütte: C-Jugend zeigt maximale Leistung in Lauterberg

Die C-Jugend des TuSpo Petershütte war für ein Functional Training zu Gast im Movement – Das bewegte Restaurant & Café in Bad Lauterberg. Dort stand eine Trainingseinheit aus einer Mischung aus Jumping und Functional Training an. Trainerin Sabrina von Nessen feuerte das Bezirksligateam des TuSpo von der ersten bis zur letzten Sekunde lautstark an und kitzelte die Maximalleistung heraus.

„Das ganze Team war begeistert von den Trainingsbedingungen und der tollen Art, mit der wir im Movement aufgenommen wurden. Wir kommen gerne wieder“, lobte Holger Ostermeier das Training. Ein besonderer Dank gilt zudem Melanie Biniara vom Movement.

