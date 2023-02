Wunstorf Lions und Adendorfer EC zu Gast bei den Harzer Falken

Eishockey: Am 26. Dezember 2022 treffen die Harzer Falken (dunkle Trikots) in der Regionalliga Nord auf den Adendorfer EC. Im bestens gefüllten Wurmbergstadion in Braunlage gewinnt der Gastgeber mit 5:2. Am Sonntag ist der AEC wieder zu Gast in Braunlage.

Der Kampf um die Tabellenspitze der Eishockey-Regionalliga Nord geht für die Harzer Falken weiter: Am Freitagabend, 24. Februar, sind ab 20 Uhr die Wunstorf Lions zu Gast im Wurmbergstadion, am Sonntagabend, 26. Februar, kommt dann ab 19 Uhr der Adendorfer EC.

Jozef Potac, Headcoach der Falken, und wohl auch die Spieler und Fans, haben für Freitagabend einen Sieg fest eingeplant, denn mit nur einem Punkt auf dem Konto sind die Wunstorfer Tabellenschlusslicht – mit 14 Punkten Abstand zu den Weserstars Bremen auf dem vorletzten Platz. Die Falken befinden sich dagegen an zweiter Stelle, nachdem sie am vergangenen Sonntag den direkten Vergleich mit Spitzenreiter ECW Sande 5:1 verloren haben – besonders frustrierend: Bereits am Wochenende zuvor hatten die Jadehaie aus Sande die Braunlager mit 5:3 in die Schranken gewiesen.

Harzer Falken wollen sich für die Playoffs positionieren

Trotzdem bleibt der Kampf um die beste Startposition für die anstehenden Play-offs, den die beiden Spitzenteams aus Braunlage und Sande nur noch unter sich ausfechten, spannend: Der ECW Sande hat mit 64 Punkten zwar einen Vorsprung von sechs Zählern. Allerdings liegen noch zwei Spiele mehr vor den Falken als vor den Jadehaien. Und: Die Braunlager haben eine bessere Tordifferenz: Sie liegen bei +94, während der ECW +90 verbucht.

Während die bisherigen Ergebnisse gegen die Wunstorf Lions in dieser Saison für einen Sieg am Freitag sprechen (10:1, 20:1, 4:1), dürfte es am Sonntag spannender werden: Die Adendorfer EC befindet sich auf dem fünften Tabellenplatz mit acht Punkten Rückstand auf die Falken. Chancen auf die Tabellenspitze hat der AEC damit zwar nicht mehr, aber die bisherigen Spielergebnisse zeigen, dass die Adendorfer Torgefahr mitbringen (1:2 n. P., 5:2, 5:2).

Mehr Sport: