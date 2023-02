Beim letzten Gastspiel der Timmendorfer in Braunlage setzen sich die Harzer Falken mit 5:1 durch.

Braunlage. Am Sonntag steht in der Regionalliga Nord für die Harzer Falken das Gipfeltreffen beim ECW Sande an. Zuvor gastiert aber noch Timmendorf im Harz.