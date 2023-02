0,6 Sekunden vor Schluss: Mark Smith wirft Veilchen zum Sieg

Chemnitz. In einer hart geführten Partie setzt sich die BG Göttingen mit 87:86 (48:48) bei den Niners Chemnitz durch. Am Ende behält Mark Smith die Nerven.

Die BG Göttingen hat ihre Serie ausgebaut. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Mittwochabend ein brisantes Duell beim direkten Konkurrenten Niners Chemnitz knapp mit 87:86 (48:48) – der dritte Sieg in Folge und ein wichtiger Schritt auf dem Weg Richtung Playoffs. Vor 3.821 Zuschauern in der Messe Chemnitz schenkten sich die beiden Teams nichts, so dass die Führung 24-mal hin- und herwechselte. Am Ende wurde Mark Smith zum Matchwinner. Bester BG-Werfer war Rayshaun Hammonds mit 16 Punkten. Für Chemnitz traf Ex-Veilchen Nelson Weidemann am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen und Chemnitz boten von Beginn an ein ausgeglichenes und intensives Duell. Die Führung wechselte beständig. Für die Veilchen versenkte unter anderem Smith nach seiner Einwechslung zwei Dreier (19:16/7.), doch Chemnitz antwortete zum 19:23 (9.). Zum Viertelende traf Geno Crandall zur 24:23-Führung.

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie eng. Nach einer Moors-Auszeit erarbeiteten sich die Veilchen einen Vorsprung (36:32/15.). Sofort nahm Niners-Headcoach Rodrigo Pastore seinerseits eine Auszeit, die wirkte. Durch einen 0:8-Lauf zogen die Hausherren vorbei (36:40/16.). Die Gäste kämpften sich aber wieder heran. In der 19. Minute glich Javon Bess per Dreier zum 46:46 aus. Die BG hatte Foulprobleme, schaffte es aber dennoch, die Partie zur Halbzeitpause ausgeglichen zu halten (48:48).

Auf Messers Schneide

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf Messers Schneide. Hammonds brachte die Veilchen durch einen Dreier 51:50 in Front, Chemnitz zog durch einen kleinen Lauf wieder vorbei, Harald Frey glich von außen aus (54:54/25.). Die BG nutzte kleine Fehler der Gastgeber nun etwas besser aus und arbeitete sich den größten Vorsprung des Spiels (64:57/28.). Aber die Sachsen waren schnell wieder dran, zum Viertelende stand es 68:66.

Ins Schlussviertel startete das Pastore-Team mit einem 0:6-Lauf zum 68:72 und zwang Moors zu einer Auszeit (32.). Smith und Till Pape brachten die Veilchen wieder in Front, doch Chemnitz holte sich die Führung zurück (77:81/36.). Die BG antwortete dann mit einem 9:0-Lauf, den Hammonds zum 86:81 abschloss (39). Weidemann und Jonas Richter glichen fünf Sekunden vor dem Ende zum 86:86 aus.

Im letzten Angriff zog Frey zum Korb und verlegte. Smith angelte sich den Rebound, wurde gefoult und ging 0,6 Sekunden vor dem Ende an die Linie. Die Schiedsrichter sicherten sich bei ihrem Pfiff noch durch das Videostudium ab. Den ersten Freiwurf vergab der US-Guard, den zweiten traf er und machte den 13. Saisonsieg perfekt. Unschön wurde es im Anschluss, als sich der Unmut der Chemnitzer Fans lautstark und von einzelnen womöglich auch rassistisch entlud.

Moors ist stolz auf seine Spieler

„Das war ein wichtiger Sieg für uns in einem physischen Spiel. Ich bin stolz auf meine Spieler, dass sie bis zum Ende dagegengehalten haben. Es war kein unverdienter Sieg“, sagte Moors später – auf eine offizielle Pressekonferenz wurde übrigens verzichtet.

Die Göttinger gehen nun aufgrund des Pokalwochenendes, des Länderspielfensters und der Sperrung der Sparkassen-Arena in eine lange Pause – die nächste Partie steht erst am 10. März wieder an. Nach ein paar trainingsfreien Tagen versammelt Moors sein Team am 25. Februar wieder um sich.