Stars von morgen: Langlauf-Nachwuchs misst sich im Harz

Der SC Buntenbock ist am Wochenende Gastgeber des Deutschen Schülercups Skilanglauf, der im Landesleistungszentrum Sonnenberg ausgerichtet wird. Rund 250 Kinder im Alter von 13 bis 15 Jahren werden in den Harz kommen, um die besten Schüler in Deutschland ihres Jahrgangs zu ermitteln. Mit dabei sind auch Janne Hausmann aus Osterode und Jannes Nothdurft aus Göttingen in der Altersklasse U14, welche beide für den SC Buntenbock starten und im Landeskader Skilanglauf im Niedersächsischen Skiverband sind.

Beim ersten Schülercup am ersten Februarwochenende in Finsterau im Bayrischen Wald zeigten beide schon sehr gute Leistungen. Jannes Nothdurft belegte die Plätze 10 und 13, Janne Hausmann kam auf den Plätzen 11 und 15 ins Ziel. Beide zeigten dabei, dass sie mit den Besten mithalten können. Dies wollen sie nun natürlich auch beim Harzer Heimspiel auf den Strecken am Sonnenberg beweisen und hoffen, sogar in die Top zehn zu laufen.

Gelaufen wird an drei Tagen. Am Freitag steht ab 14 Uhr zunächst das offizielle Training auf dem Programm. Die eigentlichen Wettkämpfe beginnen dann am Samstag mit dem DSV Nordic Prolog C. Der erste Start erfolgt um 9.30 Uhr, gelaufen wird über 2 km (U13) beziehungsweise 2,5 km (U14 und U15). Am Sonntag folgt der Doppelstart F mit Lauftechnikzonen. Hier sind zwischen 4 km und 7,5 km vorgesehen, der erste Start ist ebenfalls für 9.30 Uhr vorgesehen.