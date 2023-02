Große Freude: D2-Jungen der HSG Oha holen den ersten Sieg

Drei Nachwuchs-Mannschaften der HSG Oha waren im Einsatz, einen besonderen Sieg konnte dabei die männliche D2-Jugend verbuchen.

Männliche C-Jugend – Northeimer HC II 23:33 (12:15). Nachdem es in der ersten Halbzeit lange Zeit nach einem ausgeglichenen Spiel aussah, musste die HSG in der zweiten Spielhälfte doch etwas abreißen lassen. „Technisch waren die Northeimer deutlich besser ausgebildet als wir, außerdem sind wir nicht so gut mit der offensiven Deckungsformation des NHC klargekommen. Trotzdem muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit kämpferisch super dagegen gehalten haben“, analysierte HSG-Trainer Sebastian Heiler. HSG: R. Weber – Sterl (1), Lyko (8), Ahrens (2), J. Weber (1), Roethig, Brakel (3/1), Sonntag, Ramazani (2), Mros, Koecher (4), Strüver (2).

Tuspo Weende – Männliche D1-Jugend 34:27 (13:13). „Es bleibt allen ein Rätsel, warum die Jungs die letzten beiden Spiele so schlecht gestartet sind“, ärgert sich das Trainerteam um Helge Sinram, Lars Eichhorn und Stefan Bernhardt. Auch in Weende wachte man erst nach dem 2:7 auf. Die starke Leistung aus den letzten Minuten der ersten Hälfte konnte aber nicht beibehalten werden, Weende zog wieder davon. Schnelle Ballverluste führten zu einfachen Gegentoren und sorgten dafür, dass die Hoffnung, das Spiel drehen zu können, verflog. HSG: Seidel, Vollrath – Melzer (1), Wode, Sinram (3), Wedekind (5), Reinholz (3), Bernhardt (2), Brandt (2), Lux (10), Eichhorn (1/1).

JSG Duderstadt-Landolfshausen – Männliche D2-Jugend 14:18 (7:11). Den ersten Sieg in der Regionsklasse Staffel B feierte die Mannschaft von Torben Schlappig und Tizian Paul. Der Beginn der Partie war sehr hektisch mit vergebenen Torchancen auf beiden Seiten. Gerade die HSG hatte bei einigen Aluminiumtreffern Pech. Nach einer Viertelstunde fanden die Gäste besser in die Partie setzten sich ab. Diese Führung konnte die HSG über die gesamte zweite Hälfte verteidigen. Lennart Mros ermöglichte mit einigen Paraden einfache Tore auf der Gegenseite, als siebenfacher Torschütze glänzte Nils Weide. HSG: Mros – Wirth, Hartmann (3), Heisecke, S. Börger, Arthur Webel (1), N. Börger, Weide (7), Gothe (4), Schwerin (4).