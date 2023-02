Trotz Nebel und Tauwetter: Ski-Nachwuchs hat viel Spaß

Bei Jonte Lattmann (SC Bad Grund) sieht es bereits sehr gekonnt aus, er belegt am Samstag in der Altersklasse U8 den zweiten Platz.

Eine ordentliche Nebelsuppe am Samstag und der nahende Frühling mit Tauwetter am Sonntag – die Bedingungen für das dritte und vierte Rennen des Harzer Zwergencups am vergangenen Wochenende hätten wahrlich besser sein können. Doch die beiden Ausrichter SC Bad Grund und SC St. Andreasberg machten das Beste draus, und auch der Skinachwuchs hatte jede Menge Spaß auf der Piste.

Am Samstag richtete der SC Bad Grund den dritten Zwergencup der Saison aus. Insgesamt nahmen 54 Kinder im Alter von zweieinhalb bis zwölf Jahren teil und zeigten auf der Hexenwiese in Braunlage ihr fahrerisches Können. Der Renntag begann mit typisch Harzer Wetter und stellte die Veranstalter auf eine harte Probe, da der gesamte Oberharz in dichtem Nebel lag. Dank der guten Organisation und Unterstützung durch das Team der Wurmbergseilbahn um Fabian Brockschmidt konnte das Rennen dennoch pünktlich um 9 Uhr gestartet werden.

Der Vielseitigkeitslauf mit überwiegendem Riesenslalomcharakter verlangte von den Rennkindern nicht nur skitechnisches Können sondern auch Übersicht und taktisches Agieren. Nicht alles mit Volldampf fahren, sondern vor der Vertikalen etwas den Schwung herausnehmen, um den Rhythmuswechsel zu bewältigen, und dann auch noch den richtigen Weg durch die Stangen finden – alles nicht so einfach.

Auch die Jüngsten sind im Ziel

In der stark vertretenen Konkurrenz der weiblichen U6 wurde Hanna Frieda Schütte vom SC Bad Grund ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit einer hervorragenden Zeit von 42,81 Sekunden siegte sie mit fast 23 Sekunden Vorsprung. Bemerkenswert: Auch die erst dreijährigen Nachwuchsrennfahrerinnen Lilly Mathilda Schütte, Nelli Mathilda Zscheile und Frieda Trojan (alle SC Bad Grund) schafften es bis ins Ziel – die Zeit spielt bei ihnen aber noch keine große Rolle.

Nomine Fabian ist beim Harzer Zwergencup als Monoskifahrerin dabei. Foto: Verein / Niedersächsischer Skiverband

Spannend gestaltete sich vor allem das Rennen der Buben in der Altersklasse U10. Nachdem sowohl Jasper Schade vom SC Bad Grund sowie auch sein Teamkollege Linus Horlacher und der starke Konkurrent Anton Köhne vom SC Springe im ersten Lauf aufgrund eines Torfehlers disqualifiziert wurden, lieferten sich die Jungs im zweiten Lauf ein hartes Duell. Sieger blieb dabei, wie auch schon im letzten Rennen, Linus Horlacher, der sich knapp vor Schade und Schäfer durchsetzte. Sehr positiv zu erwähnen ist auch der inklusive Charakter, mit Nomine Fabian ist auch eine Monoskifahrerin Stammgast beim Zwergencup.

Während bis zur Altersklasse U10 der bessere von zwei Läufen gewertet wird, müssen die U12-Skifahrer zwei fehlerlose Läufe ins Ziel bringen, die Zeiten werden dann addiert. Hier zeigte sich Lena Greten vom SC Springe wieder in sehr guter Form. Sie gewann die Konkurrenz mit einer Zeit von 1:08,33 und war damit auch tagesschnellste Läuferin. Bei den Jungs siegte Nick Rose, ebenfalls vom SC Springe.

Nachdem sich Heike Biermann in ihrer Funktion als Rennleiterin und Sportwartin des SC Bad Grund bei allen Helfern bedankt hatte, übernahm Trainer Florian Schütte die Moderation der mit Spannung erwarteten Siegerehrung. Strahlenden Kinderaugen, die sich über Erfolge, Medaillen und Präsente freuten, ließen erkennen, dass die Veranstaltung wieder einmal ein voller Erfolg war.

Frühling in St. Andreasberg

Zugegeben, ganz wohl war den Verantwortlichen im Ski-Club St. Andreasberg zunächst nicht, als man am frühen Sonntagmorgen feststellen musste, was der nahe Frühling mit den Schneeverhältnissen am Matthias-Schmidt-Berg über Nacht so alles angestellt hatte. Aber der am Abend zuvor vorbereitete Slalomkurs für das vierte Rennen des Harzer Zwergencups präsentierte sich auch Dank des enormen Einsatzes der Helfer in einem guten Zustand und erntete den Beifall sowohl der jungen Skisportler als auch der betreuenden Eltern und Trainer.

Bei der Siegerehrung in St. Andreasberg herrscht beste Laune. Foto: Verein / Niedersächsischer Skiverband

Entsprechend ehrgeizig gingen die Mädchen und Jungen den Wettkampf auch an. Bei den Jüngsten gaben sich Trainer, Mütter oder Väter alle Mühe, den Kleinen den rechten Weg durch das Stangenlabyrinth zu zeigen. Doch allen guten Ratschlägen zum Trotz, so mancher Zwerg hatte von dem Kurs seine eigene Auffassung und setzte diese auch um. „Ich wollte nur schnell sein“, meinte Kevin stolz im Ziel und hatte sich den Umweg um manche Slalomstange gespart. Andere vertrauten der Erfahrung der Eltern, die dann ihren Sprössling durch den Stangenwald schoben, zogen oder mit den entsprechenden Kommandos auf Kurs hielten.

Die Atmosphäre stimmte auf jeden Fall, eine Fankulisse wie am Matthias-Schmidt-Berg wünscht sich wohl jeder Sportler. Einen besonderen Beifall hatten sich für dieses tolle Event die St. Andreasberger Clubvorsitzende Susanne Eine-Duderstaedt und ihre ganze Mannschaft verdient. Für die von Tobias Duderstaedt und Jan Hiekel betreute ganz junge Mannschaft des SC St. Andreasberg war dieser Slalom so etwas wie eine Premiere, sich vor eigenem Publikum präsentieren zu können.

Gesamtschnellster war einmal mehr Linus Horlacher (SC Bad Grund), schnellstes Mädchen Ylva Kistner (SC Bad Grund). Die ganze Veranstaltung, vor allem der Einsatz des SC St. Andreasberg, fanden viel Beifall, das zeigte sich auch bei der anschließenden Siegerehrung. Alle Ergebnisse sowie weitere Infos zum Harzer Zwergencup gibt es online unter www.nsv-ski.de. Das fünfte Rennen ist für den 26. Februar geplant, das Finale für den 12. März.