Nationalspieler! Göttingens Till Pape für DBB-Team nominiert

Der Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat wieder einen deutschen Nationalspieler. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte Till Pape für seinen 18er-Kader nach, so dass der Forward am kommenden Montag nach Frankfurt zur deutschen Nationalmannschaft reisen wird.

Der 25-Jährige ist eine der positiven Überraschungen der laufenden BBL-Saison. Nachdem der Brettspieler im Sommer aus der zweiten Liga von den Kirchheim Knights zur BG wechselte, steuert er nun 11,1 Punkte im Schnitt für die Veilchen bei. Erfahrung im Nationaltrikot hat Pape bereits im Jugendbereich gesammelt, seit der U20 allerdings nicht mehr.

Das DBB-Team absolviert zunächst einen Lehrgang, ehe die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele für die Titelkämpfe 2023 anstehen. Zunächst trifft die deutsche Mannschaft am 24. Februar in Frankfurt auf Schweden, dann folgt das letzte Qualispiel am 27. Februar in Finnland.

Mögliches Göttinger Duell

In Espoo könnte Pape sogar auf einen Göttinger Teamkameraden treffen, Max Besselink steht im erweiterten Kader der Finnen. Da die deutsche Mannschaft das Ticket für Indonesien bereits sicher hat, entschloss sich Herbert bei der Kaderzusammenstellung dazu, etlichen Perspektivspielern eine Chance zu geben.

In der DBB-Auswahl sind zudem noch weitere Spieler mit Bezug zur BG Göttingen zu finden. Nelson Weidemann (Niners Chemnitz) sowie Dylan Osetkowski (CB Malaga) liefen bereits für die Veilchen in der Bundesliga auf. Johannes und Jacob Patrick (beide MHP Riesen Ludwigsburg) wiederum haben zwar nie für die BG auf dem Parkett gestanden, aber an der Leine ihre ersten Schritte auf dem Basketballfeld zurückgelegt. Sie sind die Söhne des früheren Göttinger Coaches John Patrick.

Ebenfalls international im Einsatz wird außerdem Harald Frey sein. Er ist mit dem norwegischen Nationalteam in der Vor-Qualifikation zur EM 2025 gefordert.

