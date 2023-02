Mit dem Schwung der Lokhalle: BG Göttingen reist nach Chemnitz

Nach den beiden erfolgreichen Heimspielen in der Lokhalle geht es für die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga direkt auswärts weiter. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors tritt am Mittwoch ab 20.30 Uhr bei den Niners Chemnitz an. Es ist das erste Duell in dieser Spielzeit, da das Hinspiel am ersten Spieltag aufgrund der Sperrung der Sparkassen-Arena verlegt werden musste. Zudem befand sich damals der Großteil des Chemnitzer Teams aufgrund von mehreren Corona-Infektionen in häuslicher Isolation, so dass die Partie ohnehin hätte verschoben werden müssen.

Die BG will ihre Erfolgsserie fortsetzen und mit einem guten Gefühl in eine lange Pause gehen. Nach dem Spiel in Chemnitz steht das Top Four-Wochenende im Pokal an, die Veilchen hatten im Viertelfinale gegen Alba Berlin verloren. Anschließend folgt ein Länderspielfenster – und am folgenden Spieltag setzen die Göttinger aufgrund der gesperrten Halle aus, so dass erst am 10. März in Heidelberg die nächste Partie folgt.

Lokhallen-Schwung mitnehmen

„Wir haben zwei sehr gute Auftritte in der Lokhalle gezeigt, analysieren aber natürlich auch die Siege“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir so dominant aufgetreten sind. Außerdem gibt es immer ein paar Dinge, die wir noch besser machen können.“

In Chemnitz kommt es zum Wiedersehen mit den beiden Ex-Veilchen Nelson Weidemann und Dominic Lockhart. Die beiden Guards sind feste Bestandteil in der Rotation von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore. Ähnlich wie die Göttinger sind auch die Sachsen ausgeglichen besetzt. Bester Chemnitzer Werfer ist Marko Filipovity, der im Schnitt auf 13,4 Punkte kommt. Zweistellig punkten ebenfalls Mindaugas Susinskas (10,7), Arnas Velicka (10,7) und Wes Clark (10,6).

Die Chemnitzer (zehn Siege, acht Niederlagen) wollen mit einem Erfolg am Mittwoch den Rückstand zu den Veilchen (zwölf Siege, sieben Niederlagen) verkürzen, während das Moors-Team seinen Vorsprung durch einen Sieg ausbauen könnte. „Das Wichtigste ist unsere Verteidigung, denn wenn wir Chemnitz spielen lassen, dann treffen sie auch“, so Foucart.

