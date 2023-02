Lokhalle treibt die BG Göttingen zum nächsten Sieg

Die BG Göttingen gewinnt vor 3.700 begeisterten Fans in der Lokhalle mit 92:79 gegen die Harko Merlins Crailsheim.

Die BG Göttingen hat auch die zweite Partie in der legendäre Lokhalle gewonnen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte am Samstagabend in der BBL die Hakro Merlins Crailsheim vor ausverkauftem Haus mit 92:79 (49:42). 3.700 Zuschauern sorgten in dem Industriedenkmal einmal mehr für eine herausragende Atmosphäre, wie auch Moors unterstrich: „Was für eine Stimmung! Es war wieder sehr angenehm für die Spieler, für die Coaches. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Spiele hier gespielt, aber das geht leider nicht.“

Die Veilchen, die weiterhin auf ihren Topscorer Mark Smith und Aufbauspieler Peter Hemschemeier (beide Rückenbeschwerden) verzichten mussten, und die Gäste bewegten sich zunächst auf Augenhöhe. Till Pape brachte die Hausherren 6:4 in Front – Crailsheim antwortete mit einem 0:5-Lauf zum 6:9 (3.). Im Anschluss daran hatten die Göttinger etwas Wurfpech; zwei Dreier-Versuche von Harald Frey und Mathis Mönninghoff drehten sich wieder heraus. Im Gegenzug bauten die Zauberer ihren Vorsprung auf 8:14 aus (6.).

Crandall übernimmt

Doch dann übernahm der eingewechselte Geno Crandall. Der BG-Guard war nicht zu stoppen und erzielte zehn Punkte in Folge zum 21:17 (9.). Auch die letzten drei Zähler des Abschnitts waren dem Aufbauspieler vorbehalten, so dass die Veilchen mit einer 24:18-Führung in die Viertelpause gingen.

Im zweiten Viertel machte Crandall da weiter, wo er im ersten aufgehört hatte. Vier weitere Zähler des Guards sorgten für das 28:23 (13.). In der 14. Minute war es Javon Bess, der nach 17 Crandall-Punkten in Folge, zum 30:25 traf. Die Göttinger waren offensiv nun gut im Spiel und zogen auf 42:32 davon (16.). Aber die Crailsheimer ließen ihre Köpfe nicht hängen und kämpften sich mit einem 3:10-Lauf zurück (45:42/19.). Vor der Halbzeitpause fing sich die BG wieder und baute ihren Vorsprung auf 49:42 aus.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber konzentriert in der Verteidigung und zogen bis Mitte des Abschnitts auf 58:45 davon (25.). Doch die Merlins blieben hartnäckig und ließen sich nicht abschütteln. Angeführt von Edon Maxhuni verkürzten die Crailsheimer auf 59:53 (27.). Beide Mannschaften bewegten sich nun wieder auf Augenhöhe, die Merlins blieben an den Veilchen dran. Diese nutzten dann ein technisches Foul von Merlins-Headcoach Nikola Markovic, um sich wieder etwas Luft zu verschaffen (66:56/29.). Die Süddeutschen kämpften, doch vor dem Schlussabschnitt baute Frey den BG-Vorsprung durch ein Drei-Punkte-Spiel auf 71:60 aus.

Veilchen ziehen davon

Ins letzte Viertel starteten die Göttinger gut – mit einem Bess-Dreier zum 74:60. Die Gastgeber spielten angetrieben von ihren Fans mit sehr viel Selbstbewusstsein und zwangen Markovic durch ein Drei-Punkte-Spiel von Harper Kamp zu einer Auszeit (80:63/33.). Pape baute den BG-Vorsprung anschließend per Dreier zum 83:65 aus, doch die Merlins setzten zu einem kleinen Zwischenspurt an und zwangen Moors so zu einer Auszeit (83:71/35).

Die Gäste versuchten weiterhin dagegenzuhalten, doch auch die Veilchen hatten nun immer Antworten. Das 87:76 von Jaren Lewis konterte Frey durch einen Dreier zum 90:76. Den Crailsheimern lief nun die Zeit davon, während die Hausherren ihren Vorsprung souverän verteidigten, verdient siegten und im Anschluss von den Fans gefeiert wurden. Bester Schütze bei den Gastgebern war Frey mit 22 Punkten, bei Crailsheim kam Lewis auf 16 Zähler.

„Es war eine sehr starke Leistung von uns. Wir haben als Team gespielt – mit guten Offensiv-Aktionen. Aber der Hauptgrund für den Sieg war unsere Defense und unser Rebounding“, sagte Moors im Anschluss. Auch sein Gegenüber Markovic sah das so: „Ehrlicherweise hatte Göttingen von Beginn an eine Idee, wie sie uns attackieren und verteidigen müssen.“

Für die Veilchen war es das letzte Heimspiel vor einer langen Pause. Aufgrund der Sperrung der Sparkassen-Arena tritt die Moors-Truppe erst im April wieder vor heimischem Publikum an. Davor stehen noch drei Auswärtsspiele auf dem Programm, so dass die BG dann von 22 Partien bereits 14 in fremder Halle absolviert hat und nur acht zu Hause.