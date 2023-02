Kapitän Harper Kamp führt die BG Göttingen zum Sieg

Angeführt von einem überragenden Harper Kamp hat die BG Göttingen die erste Partie des Heimspiel-Doppelpacks in der Lokhalle gewonnen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte am Donnerstagabend die MLP Academics Heidelberg mit 87:81 (41:38), Kamp stellte mit 29 Punkten einen BBL-Karrierebestwert auf. Vor ausverkaufter Kulisse von 3.700 Zuschauern brauchten die Gastgeber ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu kommen. Getragen von ihren Fans, die für tolle Stimmung sorgten, übernahmen die Göttinger im zweiten Viertel die Kontrolle und spielten die Partie konzentriert zu Ende.

„Es war ein schwieriges erstes Viertel. Offensiv waren wir ein bisschen im Spiel, aber defensiv hatten wir keine Kontrolle und haben zu einfache Punkte unter den Körben zugelassen. Die Fans haben uns dann geholfen, ins Spiel zu kommen. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen, aber auch zu coachen“, unterstrich Moors im Anschluss die Bedeutung der tobenden „Lokhölle“.

Die Veilchen, die erneut auf ihren Topscorer Mark Smith und Peter Hemschemeier (beide Rückenbeschwerden) verzichten mussten, und die Heidelberger lieferten sich zu Beginn ein Duell auf Augenhöhe. Die Gäste erarbeiteten sich leichte Vorteile, doch Max Besselink glich per Dreier zum 9:9 aus (4.). Die Süddeutschen, die mit den ehemaligen BG-Spielern Akeem Vargas, Bennet Hundt und Elias Lasisi antraten, konnten sich anschließend leicht absetzen. Der überraschend nur von der Bank kommende Eric Washington, am Ende mit 25 Punkten Topscorer der Academics, ließ sein Team auf 13:20 davonziehen (8.). Bei diesem Sieben-Punkte-Rückstand blieb es bis zum Viertelende (17:24).

Veilchen zeigen Charakter

Auch im zweiten Abschnitt lief es für die Hausherren zunächst nicht viel besser. Zwar kämpften die Moors-Jungs, doch Heidelberg hatte immer eine Antwort parat und baute seinen Vorsprung auf 26:35 aus (16.). Aber wie schon so oft in dieser Saison zeigten die Veilchen Charakter und ließen die Köpfe nicht hängen, die Unterstützung von Außen sorgte für zusätzlichen Schwung. Javon Bess startete die Aufholjagd durch seinen Dreier zum 29:35, Harald Frey ließ fünf Punkte in Serie folgen. Kamp, der sein 150. Spiel im BG-Trikot absolvierte, besorgte den Ausgleich und die Führung (38:36/19.). Die behielten die Gastgeber bis zur Halbzeitpause (41:38).

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Göttinger ein bisschen Zeit, um wieder in ihren Rhythmus zu kommen. Die ersten Zähler erzielte Kamp erst nach mehr als drei Minuten zum 43:42 (24.). Mitte des Viertels lief es dann immer besser für die BG, die durch einen 10:2-Lauf auf 55:46 davonzogen (27.). Das Team von Academics-Headcoach Joonas Iisalo schaffte es zunächst durch einen Dreier von Tim Coleman, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen (59:50/28.). Doch Geno Crandall und Kamp ließen den Veilchen-Vorsprung wieder zweistellig anwachsen (63:50/29.). Vor dem Schlussviertel verkürzte Washington per Dreier noch auf 65:59.

Zu Beginn des Schlussabschnitts legte Washington zum 65:61 nach und zwang Moors zu einer Auszeit (32.). Dies wirkte nur kurz, Vincent Kesteloot brachte Heidelberg durch ein Drei-Punkte-Spiel auf 67:64 heran. Rayshaun Hammonds und Kamp zeigten im Anschluss ihre Dominanz unter den Körben – die Punkte vom Kapitän zum 72:66 sorgten für seinen Rekord (34.). Die Veilchen hatten die Partie nun im Griff und immer Antworten auf alle Heidelberger Aktionen. Frey bauten den Vorsprung in der 39. Minute auf 83:82 aus, Crandall ließ kurz darauf das 87:75 folgen (40.) – das war die Entscheidung.

Zufriedener BG-Trainer

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg und unserem Spielniveau. In den letzten drei Vierteln habe ich sehr guten Basketball von meinem Team gesehen. Wir haben eine gute Reaktion auf das Bamberg-Spiel gezeigt, in dem wir viel zu viele Ballverluste hatten. Heute habe ich eine unglaublich gute Ballbewegung und nur sieben Ballverluste gesehen. Alles, was man machen muss, haben wir in den letzten drei Vierteln gut gemacht“, lobte Moors sein Team, das von den Fans ausgiebig gefeiert wurde.

Sein Kapitän strahlte derweil mächtig. „Das hat heute mega Spaß gemacht. Wir wussten, dass wir aggressiv und mit Energie spielen mussten. Das haben wir gemacht und den Sieg geholt“, sagte Kamp nach der Partie. Nach einem Tag Pause steht am Samstag für ihn und den Rest der Veilchen gleich schon die nächste Partie in der Göttinger Lokhalle auf dem Programm. Ab 20.30 Uhr sind die Hakro Merlins Crailsheim zu Gast. Auch dieses Spiel ist bereits restlos ausverkauft.

