BG Göttingen kehrt in die legendäre „Lokhölle“ zurück

Göttingen. Legendäre „Lokhölle“: Am Donnerstag und Samstag trägt die BG Göttingen zwei Heimspiele in dem Industriedenkmal aus, die Fans sind elektrisiert.

Was für eine Erinnerung: Christopher McNaugthon wird von den BG-Fans in der Lokhalle nach dem Sieg bei der EuroChallenge im Mai 2010 auf Händen durch die Menge getragen.

Die Vorfreude steigt bei der BG Göttingen von Tag zu Tag: In dieser Woche kehrt der Basketball-Bundesligist für zwei Spiele zurück in die legendäre Lokhalle, in der die Veilchen mit dem Gewinn der FIBA EuroChallenge 2010 den größten Erfolg ihrer Clubgeschichte feierten. Nicht ganz so erfolgreich ist die Bilanz in der Eventlocation am Bahnhof seit dem Wiederaufstieg 2014.

Zehn Partien absolvierte die BG in ihren ersten drei Erstligaspielzeiten in der Lokhalle – Siege gab es nur zwei: zum Auftakt gegen Ratiopharm Ulm im Dezember 2014 (92:80) und zum Abschluss gegen die Walter Tigers Tübinger im Dezember 2016 (92:76). Es ist also höchste Zeit, diese Bilanz am Donnerstag ab 19 Uhr gegen die MLP Academics Heidelberg und am Samstag ab 20.30 Uhr gegen die Hakro Merlins Crailsheim aufzubessern. „Wir müssen aggressiv, mit Disziplin und Fokus agieren“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart.

Sicher sein können sich die Göttinger auf jeden Fall bei der Unterstützung der Fans, die dafür sorgen werden, dass sich die Lokhalle wieder in die „Lokhölle“ verwandelt. Die Partie am Samstag gegen Crailsheim ist bereits restlos ausverkauft. Für das Duell gegen Heidelberg gibt es momentan noch ein paar wenige Restkarten, die Abendkasse öffnet am Donnerstag aber nur, wenn bis dahin noch Tickets verfügbar sein sollten.

Berühmt und berüchtigt: Die „Lokhölle“

Die Rückkehr in die Lokhalle weckt bei vielen Anhängern die Erinnerung an frühere Zeiten, als die Halle bei Gegnern berüchtigt und gefürchtet war. Unvergessen zum Beispiel die Aufholjagd im Halbfinale der EuroChallenge, als die Veilchen in einer unfassbaren Atmosphäre gegen die Franzosen von Chorale Roanne Basket einen zwischenzeitlichen 20-Punkte-Rückstand drehten.

Von den aktuellen BG-Aktreuen haben Kapitän Harper Kamp und Rekordspieler Mathis Mönnighoff bereits in dem Industriedenkmal gespielt. Auch Ergänzungsspieler Nick Boakye kann auf Lokhalle-Erfahrung verweisen. Für alle anderen wird es hingegen Neuland werden. Bei den Gästeteams hat Crailsheims Routinier Maurice Stuckey bereits in der Lokhalle gespielt, auch sein Teamkollege Bruno Vrcic kennt die Halle: Er war 2018 als Nachwuchsspieler beim Allstargame der NBBL in Göttingen dabei. Der ehemalige BG-Kapitän Akeem Vargas, der im Sommer die Chance, nutzte, in seiner Heimatstadt auf Korbjagd zu gehen und sich mit der BG auf eine Vertragsauflösung einigte, war mit den Veilchen nie in der Lokhalle aktiv, kennt die Atmosphäre aber von einem Gastspiel mit Alba Berlin.

Wiedersehen mit Ex-Veilchen

Für die Hausherren ist es in dieser Saison aufgrund der Sperrung der Sparkassen-Arena das erste Aufeinandertreffen mit den Heidelbergern. Die Veilchen-Fans können sich auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern freuen. Eine Göttinger Vergangenheit hat neben Vargas aus Ex-BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep, der jetzt Assistent von Academics-Headcoach ist Joonas Iisalo. Elias Lasisi und Bennet Hundt trugen ebenfalls schon das lila Trikot – und zwar gemeinsam in der Saison 2019/20.

Dreh- und Angelpunkt bei den Academics, die mit sieben Siegen und elf Niederlagen momentan den 14. Tabellenplatz belegen, ist US-Guard Eric Washington, der im Schnitt auf 19,7 Punkte pro Spiel kommt und den Heidelbergern schon manchen Sieg durch seine Nervenstärke sicherte. „Washington ist sehr kreativ, schnell und immer im Attacke-Modus“, sagt Foucart. „Er wird immer einen Weg finden, zu punkten. Es wäre ein großer Fehler, wenn wir uns nur auf ihn konzentrieren. Wir müssen auch die anderen Spieler verteidigen.“

Ebenfalls zweistellig punkten der deutsche Forward Max Ugrai (11,5), US-Forward Tim Coleman und Vincent Kesteloot (beide je 10,4 Punkte). Der belgische Center holt die meisten Heidelberger Rebounds (5,1) vor Coleman (4,6). Die meisten Assists gibt Washington (7,3) gefolgt von Hundt (4,5).

Duell mit den Zauberern

Zwei Tage nach der Partie gegen Heidelberg ist Crailsheim in der Lokhalle zu Gast. Ebenso wie die Veilchen sind auch die Crailsheimer unter der Woche im Einsatz. Im Europe Cup empfangen die Merlins am Mittwoch den türkischen Vertreter Gaziantep Basketbol zum letzten Spiel der zweiten Gruppenphase. Die Gäste aus der vom schweren Erdbeben betroffenen Region entschieden sich trotz der Katastrophe in ihrer Heimat dazu, die Reise anzutreten und die Partie auszutragen.

Das BBL-Hinspiel in Crailsheim entschieden die Göttinger durch einen starken Schlussspurt angeführt von Harald Frey (25 Punkte) 81:77 für sich. Anfang Oktober, am dritten Spieltag, stand noch Sebastian Gleim bei den Zauberern an der Seitenlinie. Mitte Dezember wurde der Trainer freigestellt und durch seinen Assistenten Nikola Markovic ersetzt. Die jüngste Merlins-Serie von vier Siegen in Folge wurde von Alba Berlin gestoppt (77:100). Gegen die Niners Chemnitz verlor Crailsheim am vergangenen Wochenende knapp mit 79:82.

Der nachverpflichtete US-Guard James Batemon debütierte gegen Berlin. Für ihn setzte Otis Livingston als siebter Ausländer aus. Livingston war im Hinspiel gegen die BG mit 17 Punkten Topscorer, gefolgt von Jaren Lewis (16) und Asbjorn Midtgaard (13). Der dänische Center wiederum setzte gegen Chemnitz aus. „Das wird am Samstag ein ganz anderes Spiel als zu Saisonbeginn“, unterstreicht daher auch Foucart. „Crailsheim hat einen neuen Trainer und in Batemon auch einen neuen Spieler. Außerdem sind ein paar andere Spieler jetzt in einem viel besseren Rhythmus.“

