Ski-Nachwuchs aufgepasst: Der Harzer Zwergencup geht weiter

St. Andreasberg. Am Wochenende stehen der dritte und vierte Wettkampf im Harzer Zwergencup auf dem Programm. Gefahren wird am Wurmberg und in St. Andreasberg.

Der SC Bad Grund und der SC St. Andreasberg sind an diesem Wochenende die Ausrichter für den dritten und vierten Wettkampf im Rahmen des Harzer Zwergencups. Am Samstag, 11. Februar, wird auf dem Hexenritt am Wurmberg gefahren. Am Sonntag geht es mit dem Rennen am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg weiter. Der erste Start erfolgt an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr, die Startnummernausgabe findet von 8 bis 8.30 Uhr statt.

Beim Harzer Zwergencup können Kinder zwischen vier und zwölf Jahren erste Wettkampferfahrung sammeln und sich mit Gleichaltrigen im Slalom in wechselnden Geländeformen zu messen. Sechs Rennen sind für diese Saison vorgesehen, zwei fanden bereits am vergangenen Wochenende am Wurmberg statt.

Der 2009 von Hennig Röbbel, dem damaligen alpinen Sportwart des Niedersächsischen Skiverbandes (NSV), ins Leben gerufene Zwergencup hat sich schnell zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Inszeniert, um schon die ganz kleinen Skifahrer für den alpinen Skisport und den Wettkampf zu begeistern, war er stets ein Magnet für bis zu 90 junge und ganz junge Skiläufer.

Kindgerechte Kurse, zwei Durchgänge

Kindgerechte Kurse sind bei den Rennen in jeweils zwei Durchgängen zu meistern, wobei der bessere Lauf gewertet wird. In den einzelnen Klassen geht es zudem um die Platzierungen für die Gesamtwertung. Dabei werden jeweils die besten drei Ergebnisse aus den sechs Rennen gewertet. Zu gewinnen gibt es nicht nur Pokale für die ersten fünf Platzierten je Altersklasse, sondern auch wertvolle Sachpreise.

Belohnt werden die Punktbesten am Ende der Saison bei der Finalsiegerehrung mit einer Einladung zum Sichtungslehrgang des alpinen Kaders des NSV. Das Wichtigste für alle Interessierten: Eine Vereinszugehörigkeit wird nicht benötigt. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es online unter www.nsv-ski.de.