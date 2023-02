U18 des VT Südharz fährt zur Nordwestdeutschen Meisterschaft

Mit dem erhofften Ticket zu den Nordwestdeutschen Meisterschaften am 11. und 12. März in Oldenburg in der Tasche sind die U18-Volleyballerinnen des VT Südharz von den Bezirksmeisterschaften in Braunschweig zurückgekehrt.

Im ersten Spiel gegen den MTV Stederdorf waren die Südharzerinnen in allen Techniken überlegen, das zeichnete sich bereits beim Einspielen ab. Die Sätze endeten entsprechend deutlich mit 25:11 und 25:8 zugunsten des VTS. „Wir haben das Spiel daher genutzt, um einige taktische Verhaltensweisen zu trainieren“, berichtete Trainer Winni Richters.

Im Überkreuzvergleich hieß der Gegner TVJ Wolfsburg. Auch das Team aus der Autostadt sollte kein Hindernis darstellen, die Südharzerinnen konnten sogar munter durchtauschen und so alle Spielerinnen zum Einsatz bringen. „Mehrere unser Aufgabenspielerinnen bereiteten den Gegnerinnen große Probleme, so konnten wir viele Punkte machen“, sagte Richters nach dem glatten 2:0 (25:12, 25:16).

Hohes Niveau in der Finalrunde

Bei den Spielen um die Plätze eins bis drei herrschte erwartungsgemäß ein anderes Niveau. Gegen USC Braunschweig unterlagen die VTS-Mädchen im ersten Satz mit 12:25, zeigten aber dennoch das beste Spiel des Tages. Mehrere wuchtige Angriffe der Braunschweiger wehrte man mit großem Einsatz ab. Im zweiten Satz schwanden etwas die Kräfte und man unterlag mit 7:25.

Im Spiel im Platz zwei hieß der Gegner erneut USC Braunschweig, diesmal aber die zweite Vertretung. Hier schienen nach der langen Belastung sowohl Kondition und Konzentration zu fehlen. Mit 14:25 und 18:25 unterlagen die VTS-Mädchen und belegten damit Platz drei. Da bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft pro Verein aber nur eine Mannschaft starten darf, haben es die U18-Mädchen der U16 gleichgetan und sich qualifiziert.

VTS: Liv Vogt, Marisa Gries, Jonna Kordilla, Alina Marwede, Henriette Haut, Marlene Melzer, Anna Klaproth, Naemi Bruhn, Leni Röthig, Yara Reinholz.

Zwei Südharzerinnen beim USC

Neben dem eigentlichen U18-Team des VTS haben zudem noch zwei weitere Südharzerinnen die Qualifikation für Oldenburg in der Tasche. Emma Böttcher und Joleen Battermann verstärkten wie auch schon im vergangenen Jahr die Jugendmannschaft des USC Braunschweig. Beide gehören mit ihren starken Leistungen in Braunschweig zu den Stammspielerinnen.

Die Mannschaft zeigte sich im gesamten Turnierverlauf klar überlegen. Gegen den TV Jahn Wolfsburg (25:8 und 25:9) als auch im Überkreuzspiel gegen die VSG Vallstedt Vechelde Vikings II (25:4 und 25:4) ließ man pro Satz keine zehn Punkte des Gegners zu.

Auch das Duell gegen die eigene zweite Mannschaft gestaltete man deutlich (25:12 und 25:8). Letztlich waren es tatsächlich die Südharzerinnen, die gegen ihre VTS-Kolleginnen den knappsten Satz ablieferten. Auch in Oldenburg hofft das USC-Team nun auf ein gutes Abschneiden.

Battermann und Böttcher werden aber zudem mit dem USC Braunschweig auch am 25. und 26. Februar bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften dabei sein – dann in der Altersklasse U20 und in Lüneburg. Bei der Bezirksmeisterschaft, die Mitte Januar in Göttingen ausgetragen wurde, agierte das Team ähnlich überlegen wie später in der U18.

Gegen die VSG Vallstedt Vechelde Vikings II wurde mit 25:8 und 25:6 gewonnen, im Überkreuzspiel ließ man dem MTV Gifhorn keine Chance (25:5 und 25:10). In der Finalrunde wurde das Team vom Wolfenbütteler VC gefordert, hatte beim 25:21 und 25:17 aber alles im Griff. Mit einem 25:16 und 25:17 gegen die erste Mannschaft der Vikings, wobei ordentlich rotiert wurde, machte man den Titel perfekt.