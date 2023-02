Hörden. Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden liegt in Wulften bereits mit 0:4 zurück. Doch dann geschieht, womit kaum einer gerechnet hat.

Die ersten Tischtennis-Herren des SV Rot-Weiß Hörden spielen in der 1. Kreisklasse.

Tischtennis SV Rot-Weiß Hörden gelingt furiose Aufholjagd in Wulften

Nach zwei Niederlagen in Folge sah es für die ersten Tischtennis-Herren des SV Rot-Weiß Hörden auch beim TSV Eintracht Wulften nicht gut aus. Schnell lag man 0:4 zurück, es drohte die nächste Pleite. Doch dann folgte eine famose Aufholjagd.

Überraschend gewann das untere Paarkreuz mit Rouven Kowalski und Joachim Peters beide Einzel. In der zweiten Einzelrunde punkteten Michael Diekmann und erneut Joachim Peters. Mit einer Glanzleistung, gerade am Ende des Entscheidungssatz, schlug Kowalski den Wulftener Routinier Carsten Fuchs und glich zum 5:5 aus. Die verspielte Führung schien die Wulftener zu lähmen. Die Hördener Axel Peters/Kowalski und Diekmann/Joachim Peters gewannen hingegen beflügelt beide Schlussdoppel und bejubelten anschließend den 7:5-Sieg. Der Erfolg war für die Moral der Truppe wichtig, mit den schwer erkämpften Punkten rangiert man wieder im Mittelfeld der 1. Kreisklasse.

Beim Schlusslicht der 3. Kreisklasse, dem TTC Förste IV, war ein Sieg für die zweite Mannschaft Pflicht, da die Konkurrenz im Abstiegskampf vorgelegt hatte. Lips/Peters gewannen ihr Doppel und nach anfänglichen Schwierigkeiten waren auch Bierwirth/Heidelberg-Kröning siegreich. Anschließend patzte das obere Paarkreuz und Förste glich aus. Dank Marion Lips und Heino Heidelberg-Kröning wurde die erneute Führung wiederhergestellt. Joachim Peters und Alexander Bierwirth kamen besser ins Spiel und bauten die Führung weiter aus. Heidelberg-Kröning war es vorbehalten den 7:2-Sieg klar zu machen. Mit ausgeglichenem Punktekonto hat man wieder vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz.

Gegen den TSV Eisdorf, den Zweiten der 4. Kreisklasse, spielte die dritte RW-Mannschaft gut mit und schnupperte sogar an einem Punktgewinn. Franziska Keil/Karl-Heinz Plümer sowie Rolf Bierwirth im Einzel erzielten die ersten Siege. In einem packenden Fünf-Satz-Match musste sich Manfred Klapdor mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben, Eisdorf legte weiter bis zum 2:6 vor. Die Hördener steckten aber nicht auf, nach Erfolgen von Klapdor und Keil wurde es noch einmal spannend. Im Schlussdoppel gewannen Bierwirth/Klapdor, aber das zweite Doppel hatte keine Chance, so verlor man 5:7.

Im Kreisklassenpokal unterlag das Team dem zwei Ligen höher spielenden TTV Scharzfeld II mit 0:4. Immerhin zwei Spiele konnten aber über die volle Distanz bestritten werden.