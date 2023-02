Konsolenkicker kämpfen in Hannover um die Meisterschaft

Hannover. Beim VGH Masters treffen am Samstag in Hannover 64 Teams aufeinander, es geht um die 5. Niedersachsenmeisterschaft im eFootball.

Wer wird Nachfolger der niedersächsischen Konsolen-Könige vom SSV Stederdorf, Niklas Hartmann und Alexander Manteufel? Diese Frage wird am morgigen Samstag von 14 bis etwa 22 Uhr beantwortet, wenn mit 64 Teams die Endrunde des VGH Masters ausgetragen wird. Die 5. Niedersachsenmeisterschaft im eFootball findet in Präsenz am Sitz der VGH in Hannover statt, nachdem in den beiden Vorjahren die Sieger online ermittelt wurden.

Gespielt wird in Hannover an der PlayStation 5 im Spiel FIFA 23. Zunächst werden in 16 Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden die beiden jeweiligen Gruppenersten ermittelt, die in K.o.-Runde einziehen. Der Sieger qualifiziert sich für den DFB-ePokal, dessen Hauptrunde am 16. März ausgetragen wird. Außerdem gewinnt der neue eFootball-Champion einen Adidas-Gutschein sowie einen 300 Euro-Gutschein von Media Markt, und das pro Spieler.

Auch die Zweitplatzierten sowie die weiteren Teams, die es bis in das Viertelfinale geschafft haben, dürfen sich im Anschluss über Sachpreise und Gutscheine der Sponsoren freuen. Für die drei erstplatzierten Teams gibt es außerdem Pokale.

Von Ende Oktober bis Mitte Januar hatten rund 300 Mannschaften in allen 32 NFV-Kreisen an Kreispokalturnieren teils in Präsenz, teils online teilgenommen, die als Qualifikation für das VGH Masters ausgespielt wurden. Auch zwei Teams aus dem NFV-Kreis Göttingen-Osterode sind bei der Finalrunde vertreten. Alessandro Garofalo und Levin Sündermann werden für den SC Hainberg antreten, Marlon Gessner und Marvin Gobrecht gehen für den TSV Jahn Hemeln ins Rennen. Das VGH-Masters wird live auf den Social Media-Kanälen des NFV begleitet.