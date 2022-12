Fußball-Ehrenamt: Kleber für den Lokalsport

Damit eine Gesellschaft funktioniert ist es unerlässlich, dass sich Menschen finden, die ehrenamtlich Aufgaben übernehmen. In Deutschland sind etwa 17 Millionen in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich aktiv. Deren Tätigkeiten bedeuten eine unermessliche Wertschöpfung; Schätzungen zur Folge in zweistelliger Milliardenhöhe. Ohne Ehrenamtliche würden viele Tätigkeitsfelder brach liegen; besonders auch in unseren Fußballvereinen. Kein Verein kann auf sie verzichten, kein Verein kommt ohne sie aus. Millionen Männer und Frauen stellen sich unentgeltlich in den Dienst ihrer Vereine. Sie bringen sich mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten ein. Mit ihrem Engagement prägen und bereichern sie das Vereinsleben.

Um diesen Ehrenamtlichen, die sich ihren Vereinen in verschiedenster Weise zur Verfügung stellen, auch in diesem Jahr „Dankeschön“ zu sagen, veranstaltete der Fußballkreis Göttingen-Osterode Mitte November im Café Restaurant „Wellenreiter“ in Seeburg seinen Kreisehrungstag.

Acht ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die von Vereinen für eine Ehrung vorgeschlagen worden waren, konnte der Kreisvorsitzende Hans-Dieter Seliger begrüßen. Heutzutage ist es schwer, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Berufliche Inanspruchnahme oder familiäre Verpflichtungen verhindern oftmals ein dauerhaftes Engagement. Daher engagiert sich der Eine oder Andere nur punktuell für eine einzelne Veranstaltung oder aber für einen begrenzten Zeitraum. Für manchen aber bedeutet das ehrenamtliche Engagement auch eine Lebensaufgabe. Denn das Ehrenamt fordert nicht nur, sondern es gibt auch viel: persönliche Kontakte, Dankbarkeit, Anerkennung, Wertschätzung.

DFB würdigt Ehrenamt seit 1997

Der Kreis-Ehrenamtsbeauftragte Thomas Hellmich führte aus, dass es die besondere Würdigung des Ehrenamts im DFB seit 1997 gibt. Seitdem wurden den Ehrenamtlichen etwa 27.000 DFB-Uhren überreicht. 99 Prozent der Spiele sind Begegnungen im Amateurbereich und es sind die Ehrenamtler, die wesentlich dazu beitragen, dass diese Spiele durchgeführt werden können. Sie seien unersetzlich.

Bedauerlicherweise erreichten ihn aber nur wenige Meldungen. Gerade im Rahmen des Ehrungstags besteht die Möglichkeit, das Ehrenamt besonders hervorzuheben: Birgit Lorenz ist ein Allround-Talent. Sie fungiert seit vielen Jahren als Jugendwartin sowohl bei der JFV West als auch bei ihrem Verein Grün-Weiß Hagenberg.

Neben der Erledigung administrativer Aufgaben kümmert sie sich um die Integration von Flüchtlingen und sorgt bei den Spielen für das Catering.

Michelle Teichgräber nominiert

Seit 2015 ist Michelle Teichgräber als Spielerin im FC Westharz aktiv. Zu Beginn der Corona-Zeit hat sie das Amt der Platzwartin übernommen. Man kann sich vorstellen, wie sehr sie bei der Herrichtung des Platzes für sechs aktive Teams gefordert ist. Darüber hinaus hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass es seit 2020 ein B-Juniorinnenteam in ihrem Verein gibt.

Marvin Gernert ist als Fußball-Abteilungsleiter im SCW Göttingen tätig. Zudem trainiert er die E- und die D-Junioren seines Vereins. Für die Unterstützung von Veranstaltungen des Kreises ist er stets ansprechbar; so konnten sowohl der Lehrgang zum Kindertrainerzertifikat als auch der zum Junior-Coach in Weende durchgeführt werden.

Seit mehreren Jahren steht Philipp Pape seinem Verein TSV Jahn Hemeln als Getränkewart und Platzkassierer zur Verfügung. Wann immer Hilfe gebraucht wird, steht er bereit, ob bei der Bewässerung des Sportplatzes in trockenen Zeiten oder bei der Organisation von Vereinsveranstaltungen.

Zwei Rosdorfer vorgeschlagen

Mehr als 20 Jahre ist Frank Uhlmann beim SC Rosdorf als Jugendtrainer aktiv – seit fast zehn Jahren auch als Fußballfachwart. In den vergangenen Jahren erneuerte er die in die Jahre gekommene Elektrik des Sporthauses und stellte die Beleuchtung auf Ressourcen schonende LED-Technik um. Ebenfalls beim SC Rosdorf ist Markus Warneke tätig.

Seit vielen Jahren ist er Mitglied des Vorstands. Er ist für den Betrieb des Sporthauses ebenso verantwortlich wie für die Sportanlagen. Oftmals ist er sonntagmorgens bereits um 9 Uhr am Platz und kümmert sich um die Belange der zweiten Mannschaft und verlässt die Anlage erst nach 20 Uhr.

Jan-Hendrik Steiger ist ein äußerst engagiertes Mitglied des I. SC 05 Göttingen. Sein Engagement erstreckt sich von den U10-Junioren bis zu den Herrenmannschaften und dem Damenteam. Er kümmert sich um die verwaltungstechnischen Belange aller Mannschaften und ist darüber hinaus auch Trainer der U17-Mannschaft. Aufgrund eines Punktspiels dieses Teams konnte er die Ehrung an diesem Tag nicht in Empfang nehmen.

Ring und Semrau ausgezeichnet

Auf der Basis der eingegangenen Vorschläge entschied sich der Kreisvorstand für Christian Ring von der SG Werratal als Ehrenamtspreisträger. Er ist der Macher bei der SG. Als Ideen- und Taktgeber ist er immer bei den Veranstaltungen seines Vereins dabei; ob beim Jugendturnier oder beim Training der Senioren. Er kümmert sich um alles rund um die Heimspiele seines Vereins, organisiert aber auch Vereinsveranstaltungen. Er sorgt quasi für ein Rundum-sorglos-Paket. Zusätzlich zu der Ehrung als Kreissieger wurde er vom NFV in den DFB-Club 100 gewählt.

Fußballheld des Kreises wurde David Semrau vom SCW Göttingen. Bereits seit fünf Jahren trainiert er den Jahrgang 2011 seines Vereins. In dieser Zeit hat er sich kontinuierlich fortgebildet. Als der Jugendleiter des Vereins ausschied, übernahm er zusätzlich dessen Position und startete viele Aktionen, sowohl für die Spieler als auch deren Trainer, um das Trainingsniveau zu heben. Das sorgte für einen sprunghaften Anstieg der Mitgliederzahl im Juniorenbereich.

Nach dem offiziellen Teil bot sich ausreichend Gelegenheit, miteinander bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Der Kreisvorstand Göttingen-Osterode dankt allen Geehrten, aber auch den unzähligen Ehrenamtlichen in den Vereinen für ihr Engagement. Ohne sie wäre ein Überleben von und ein Funktionieren innerhalb der Vereine schlichtweg überhaupt nicht möglich.