BBL-Pokal: BG Göttingen bittet Alba Berlin zum zweiten Tanz

Nach dem Spiel gegen Alba Berlin ist vor dem Spiel gegen Alba: Den überraschenden Erfolg über den deutschen Meister am vergangenen Sonntag hat die BG Göttingen ein paar Tage genossen – jetzt konzentriert sich die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors erneut auf das Duell mit dem Titelverteidiger. Der Gegner ist derselbe, der Wettbewerb ein anderer. Die Veilchen empfangen die Berliner am Sonntag, 4. Dezember, zum Viertelfinalduell im MagentaSport BBL Pokal (20:30 Uhr, Sparkassen-Arena.

Der amtierende Pokalsieger ist nun gewarnt und wird sich vermutlich in einer anderen Form präsentieren als am vergangenen Sonntag. „Für Berlin ist dieses Spiel viel wichtiger – sie müssen es gewinnen, um ihren Titel zu verteidigen“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Unsere Chancen auf einen Sieg sind nicht größer als am vergangenen Wochenende. Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben.“

Karten noch verfügbar

Karten für das Pokal-Duell gibt es noch bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen und im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de). Die Arena-Tageskasse öffnet am Sonntag um 19 Uhr. Der Schlüssel zum 96:95-Sieg über die „Albatrosse“ am Wochenende war die Intensität. Zum ersten Mal in dieser Saison entschied die BG das Offensiv-Rebound-Duell für sich – und das gegen das zweitbeste Offensiv-Rebound-Team der Liga. Zudem profitierten die Göttinger davon, dass ALBA nach zwei EuroLeague-Partien unter der Woche „mental und physisch nicht in der besten Verfassung“ war, wie es Berlins Headcoach Israel Gonzalez nach dem Spiel auf der Pressekonferenz bestätigte.

Albatrossen mit mieser Quote

Vor allem die Freiwurfquote der Hauptstädter (62 Prozent) war erneut ungewohnt schlecht. In Mark Smith (Saison-Bestleistung mit 33 Punkten, neun Dreiern und 64 Prozent Dreier-Trefferquote) und Harald Frey (24 Punkte, 43 Prozent Dreier-Trefferquote) hatte das Moors-Team außerdem zwei überragende Akteure, die aus der geschlossenen Mannschaftsleistung herausstachen. „Wir haben das umgesetzt, was uns der Coach gesagt hat“, erklärt Smith.

„Das müssen wir jetzt so weitermachen.“ Ebenso wie bei den Göttingern punkteten auch bei den Berlinern fünf Akteure zweistellig (Jaleen Smith, Gabriele Procida, Maodo Lo, Yovel Zoosman, Johannes Thiemann). Allerdings leisteten sich die Hausherren weniger Ballverluste (9) als ALBA (12) und holten gleich fünf Offensiv-Rebounds mehr (14 zu 9). 15 Punkte erzielten die Veilchen aus diesen zweiten Chancen, Berlin nur sechs aus ihren.

BG´s neue Qualität?

Und eine Qualität des Moors-Teams wurde beim Acht-Punkte-Rückstand dreieinhalb Minuten vor Spielende wieder deutlich: Die BG lässt den Kopf nicht hängen, sondern kämpft bis zum Schluss. In dieser Woche musste der Veilchen-Gegner nur einmal in der EuroLeague antreten – zu Hause empfing ALBA am Donnerstag den FC Barcelona (86:88).

Für die Berliner steht also lediglich die Reise nach Göttingen an. „Wir rechnen damit, dass Berlin am Sonntag in einer anderen mentalen und physischen Verfassung bei uns antreten wird. Aber wir haben nichts zu verlieren und werden mit demselben Selbstvertrauen spielen, um die Chance auf den Sieg in Reichweite zu behalten“, so Foucart.

Im Anschluss an die Partie findet in der Sparkassen-Arena direkt die Auslosung der Halbfinalpaarungen im MagentaSport BBL Pokal statt. Die Ziehung der Teams wird vor Ort von easyCredit BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz und dem Boxtalent Lena Büchner vorgenommen und live von Magenta Sport übertragen

Weitere Spiele terminiert

Die easyCredit Basketball Bundesliga hat weitere Heimspiele der BG Göttingen, die von der dreimonatigen Sperrung der Sparkassen-Arena betroffen sind, terminiert. Das Veilchen-Heimspiel gegen medi bayreuth wird vorverlegt und nun am Donnerstag, 22. Dezember, in der Sparkassen-Arena ausgetragen (19 Uhr).

Das Heimduell gegen die MLP Academics Heidelberg wird in die LOKHALLE verlegt und dort am Donnerstag, 9. Februar, ausgetragen. Die EWE Baskets Oldenburg sind am Dienstag, 11. April, in der Sparkassen-Arena zu Gast. Die Partie gegen die Telekom Baskets Bonn wird auf Dienstag, 2. Mai, (Sparkassen-Arena) verschoben.

Bereits neu terminiert worden waren die Heimspiele gegen die Veolia Towers Hamburg (4. April) und die HAKRO Merlins Crailsheim (11. Februar, LOKHALLE). Für das Duell mit den NINERS Chemnitz gibt es noch keinen neuen Termin.

Dankbarkeit

„Wir sind der Liga und den betroffenen Klubs weiterhin sehr dankbar, dass sie sich unserer Situation anpassen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Die Kommunikation mit allen Beteiligten lief reibungslos und ohne Probleme. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit.“

Tickets für das Heimspiel gegen Bayreuth gibt es ab sofort im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab (Schützenplatz 2, Göttingen), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

Für die anderen Spiele werden die Termine der Vorverkaufstarts noch bekannt gegeben.