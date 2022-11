Weibliche U11 der HSG Oha: Gegen Ligaprimus gibt es nichts zu holen

Zu Gast beim Tabellenführer MTV Rosdorf gab es am Sonntag die erste Niederlage der Saison für die weibliche E-Jugend der HSG Oha.

MTV Rosdorf – HSG Oha 20:8 (13:2). Nicht nur tabellarisch stellte sich Rosdorf als das stärkste Team der Liga heraus, sondern auch auf der Platte bewiesen sie ihre Überlegenheit. Trotz einiger Krankheitsausfälle trat die HSG Oha das Spiel an und schlug sich wacker. „Das Ergebnis hört sich deutlich an, war es aber nur in der ersten Halbzeit“, relativierte Frank Mai. In der ersten Halbzeit wird in der E-Jugend auf beiden Spielhälften im Drei-gegen-Drei gespielt, dort bewies sich der MTV als deutlich stärker. Die Pausenführung von 13:2 hätte ohne eine überragende Qadar Shani Bagi im HSG-Tor durchaus noch höher ausfallen können.

Die zweite Spielhälfte

Die zweite Halbzeit ging nur aufgrund einer krassen Schiedsrichter-Fehlentscheidung ebenfalls an die Gastgeberinnen (7:6). Ansonsten präsentierte sich das Team von Frank Mai, Helge Sinram und Jürgen Oehne sehr gut. „Sie haben toll gekämpft und eine super Moral gezeigt“, lobte Mai. „Die Mädchen haben einen richtig guten Job gemacht“, so der HSG-Jugendkoordinator.

HSG Oha: Shani Bagi – Niehus, Mißling (1), Wassmann, Sinram (4), Winter, Döring, Stiemerling (3), Eckert, Borchert, Fadel, Filzkowski.

