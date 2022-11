Tischtennisteams vom SV Rot-Weiß Hörden gehen leer aus

In der letzten Punktspielwoche gab es keine Punkte für die Hördener Mannschaften.

Beim schweren Auswärtsspiel in Windhausen traf die 1. Herren auf einen Gastgeber, der die Herbstmeisterschaft in der 1. Kreisklasse erringen wollte. Bereits in den Doppeln war man chancenlos, erst im Einzel verkürzten Michael Diekmann und Rouven Kowalski auf 2:4. Die weiteren Einzel waren nicht von Erfolg gekrönt, so dass die Hördener das Spiel mit 2:7 verloren.

Im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der 3. Kreisklasse, dem TSV Wulften II, hielt die zweite Mannschaft zu Beginn gut mit und glich durch Siege von Marion Lips/Joachim Peters im Doppel und Peters und Alexander Bierwirth im Einzel die Partie zum 3:3 aus. Danach aber spielte Wulften zu stark auf und die weiteren Einzel gingen an den Gast zum 3:7 Endstand.

Auch gegen den Tabellendritten TV Pöhlde I spielte man lange Zeit auf Augenhöhe mit. Peters/Heidelberg-Kröning im Doppel und Joachim Peters und Anabell Brauer im Einzel glichen zum 3:3 aus. Leider verpasste Alexander Bierwirth die mögliche Führung und verlor sein Einzel im fünften Satz unglücklich mit 11:13. Der Einzelerfolg von Peters war dann aber leider das letzte Spiel, das die Zweite gewinnen konnte und man musste sich mit 4:7 geschlagen geben.

Jugend unterliegt im Eichsfeld

Gegen die höherplatzierte Mannschaft vom TV Bilshausen II zeigte die 1. Jugend eine engagierte Leistung und hielt die Partie durch Siege von Georg/Peters im Doppel und Lorena Peters im Einzel offen. Zum erneuten Ausgleich reichte es nicht, da Joline Georg das Quäntchen Glück fehlte.

Dafür gewann sie ihr zweites Einzel, die weiteren Spiele vielen dann allesamt in Richtung der Eichsfelder aus. Die 3:7 Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen, da auch Philipp Deppe die Chance zum Sieg hatte, den fünften Satz aber letztlich knapp verlor.

Mit einem ausgeglichenen Punktverhältnis und Platz Vier in der 2. Kreisklasse kann die Mannschaft aber mit der Hinrunde zufrieden sein. Am Donnerstag starten die Vereinsmeisterschaften mit dem Mixedturnier. Samstag folgen dann die Vereins- und Dorfmeisterschaften und am 8. Dezember beenden die Jugendmeisterschaften das Tischtennisjahr 2022 für Rot-Weiß.