TTC Hattorf: 1.-Herren-Mannschaft wird Herbstmeister

Tischtennis: Am 31. März 2019 wird in der Sporthalle Pöhlde die Endrunde im Tischtennis-Kreispokal ausgetragen. Acht Mannschaften gehen an den Start. Mark Stiemerling vom TTC GW Hattorf.

Zum Hinrundenabschluss gab es noch einmal Licht und Schatten beim TTC Hattorf.

Während die I. Jugend in der 1. Kreisklasse zum letzten Spiel nicht antreten konnte beim TTK GitteldeTeichhütte, ging dieses am grünen Tisch an das Heimrechtsteam. Demgegenüber freute sich die II. Jugend in der Aufstellung Laura Pejril, Finley Nowakowski, Leonie Jahn und Julius Lohrengel dank eines überzeugenden 9:1 gegen den TTC Förste über den nächsten doppelten Punktgewinn, der das Team auf Platz Sieben in der 2. Kreisklasse überwintern lässt.

Damen unterliegen in Odagsen

Eine unglückliche Hinrunde absolvierte das grün-weiße Damenteam, dem auch beim TSV Odagsen kein Sieg gelingen sollte – einzig Anna Böttcher und Sigrid Rusteberg konnten beim 2:8 punkten, sodass für die Rückrunde viel Potenzial für eine bessere Rückserie ist. Immerhin gelang es Hattorfs Nr. 1 Anna Böttcher, die Halbserie mit einem leicht positiven Spielergebnis abzuschließen in der Bezirksoberliga.

Bei den Herren hatte die IV. Mannschaft im heimischen DGH die Chance, gegen TSV Schwiegershausen gleich zwei Plätze in der Tabelle gut zu machen – wobei die Gäste jedoch besser aus den Startblöcken kamen und mit 2:0 in Führung gingen. Klaus Sukhardt und Anna Böttcher als Verstärkung des Herrenteams konnten zwar postwendend ausgleichen, danach aber ging der TSV seinerseits wieder mit 4:2 in Front. Erneut Sukhardt mit guten Nerven besorgte mit einem 5-Satz-Sieg den Anschluss, Böttcher hingegen musste sich ebenfalls über die volle Satzdistanz dieses Mal knapp geschlagen geben. Die Partie stand Spitz auf Knopf – Martina Kretschmer siegte zum 4:5, Benjamin Adner unterlag hauchdünn mit 11:4, 11:8, 8:11, 10:12 und 13:15, sodass es mit einem 4:6 aus Sicht der Gastgeber in die Schlussdoppel ging. Dort machten die Gäste dann den Deckel auf die Partie, sodass die Hattorfer angesichts der 4:7-Niederlage zunächst auf dem siebten Platz der 2. Kreisklasse verbleiben.

9 Spiele, 9 Siege für die I. Herren

Während sich die II. Herren in der Kreisliga nach ihrem ersten Saisonsieg zuletzt in Förste zum Abschluss mit einem 1:7 beim TTK Gittelde-Teichhütte in die kurze Winterpause verabschiedete, erlebte die I. Herren an gleicher Stelle kurz zuvor einen Krimi. Trotz eines 2:0 nach den Eingangsdoppeln konnte sich der Tabellenführer der Kreisliga nie weiter absetzen, vielmehr wogte die Partie hin und her: Dem 2:1 ließ Olaf Oppermann das 3:1 folgen, den erneuten Anschluss beantwortete Marc Hensel mit dem 4:2. Daraufhin gelang den Gastgebern gar ein Doppelschlag zum Ausgleich – dem der TTC wiederum in Person von Hensel und Mark Stiemerling einen doppelten Punktgewinn zum 6:4 entgegensetzen konnte. In den Schlussdoppeln war es wieder Gittelde-Teichhütte, das die Gäste in die Wertung des letztmöglichen Spiels zwang. Als dieses durch Hensel & Stiemerling siegreich gestaltet werden konnte, war der 7:5-Erfolg perfekt – und die Herbstmeisterschaft zum Greifen nah.

Dem stand nur noch der Hinrundenabschluss beim TTC Förste II im Wege, und auch hier entwickelte sich eine sehr spannende Begegnung gegen ersatzverstärkte Gastgeber, die letztlich nach fast drei Stunden mit 7:4 an die Grün-Weißen ging. Und so machte es die I. Herren der III. Hattorfer Mannschaft nach und beendete die Hinrunde mit einer makellosen Bilanz: 9 Siege in 9 Spielen! Das war nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse und namhaften Abgängen vorher nicht für möglich gehalten worden, und sicher war es auch das nötige Quäntchen Glück, das dem TTC in entscheidenden Momenten zur Seite stand in oftmals knappen Begegnungen: Gut ein Drittel der gespielten Einzel und Doppel der I. Herren ging über die volle Satzdistanz, wovon wiederum 78% mit dem besseren Ende für Grün-Weiß ausgingen.

Neujahrsturnier 2023 steht an

Nun geht es für die Hattorfer Mannschaften in die Punktspielpause mit Adventsgrillen und ähnlichem. Anfang Januar soll nach zweijähriger corona-bedingter Pause wieder das traditionelle Neujahrsturnier stattfinden. Sofern es keine pandemiebedingten Einschränkungen geben wird, was sich im Moment nicht abzeichnet, stehen die Wochenenden am 7./8. Januar 2023 und 14./15. Januar 2023 dann ganz im Zeichen der schnellsten Rückschlagsportart der Welt im Hattorfer DGH. Der TTC freut sich nach der längeren Turnierpause auf ein Wiedersehen mit den vielen Aktiven unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Spielstärke aus Nah und Fern, die die Wettkämpfe zur Vorbereitung auf die bevorstehende Rückrunde nutzen können.

Mehr Tischtennis:

Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen, die Ausschreibung zum Turnier findet sich auf der Internetseite des TTC unter www.ttc-hattorf.de.