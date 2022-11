In der vergangenen Saison setzten sich die Falken um Regan Nagy (in rot) im Finale gegen die Jadehaie durch.

Braunlage. Die Braunlager empfangen in der Regionalliga Nord am Freitag zunächst die Jadehaie des ECW Sande. Am Sonntag kommt Aufsteiger Wunstorf in den Harz.