Kevin Zarins ist jetzt lizenzierter C-Trainer

Kevin Zarins hat in Barsinghausen erfolgreich die C-Trainer-Prüfung abgelegt.

In der Fußball-Akademie des niedersächsischen Fußballverbandes in Barsinghausen, haben 21 Fußballer und Fußballerinnen unter der Leitung von NFV-Teamleiter Tim Schwabe ihre C-Trainer-Lizenz erworben. Zur Prüfungskommission gehörten Mare Wanik, Ulf Drewes, Kim Neubert, Udo Rathjens, Thomas Hellmich und Marcus Olm.

Unter den Absolventen und Absolventinnen befand sich auch ein Teilnehmer aus dem Altkreis Osterode – Kevin Zarins. Zarins war als Fußballer für TuSpo Petershütte und den SV Förste aktiv und coacht schon seit etlichen Jahren erfolgreich im Jugendbereich. Unter anderem leitete der Förster die Geschickte etlicher Jugendteams der JSG Sösetal und der U17 und U19 von TuSpo Petershütte – beide Mannschaften trainierte er jeweils in der Fußball-Landesliga. Aktuell ist er Cheftrainer der B-Jugend des JFV Rhume-Oder, mit der er in der Bezirksliga an den Start geht und momentan auf dem vierten Tabellenplatz liegt.