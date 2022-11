Wulften im Abstiegsstrudel: TSV braucht dringend Punkte

In der 1. Kreisklasse stehen heute um 19 Uhr zwei Nachholspiele an. Dabei treffen im Altkreisduell Wulften und die TuSpo-Reserve aufeinander. Zudem ist Hattorf beim TSV LaSeu II gefordert. Für die Teams geht es in erster Linie darum, vor der Winterpause in der Tabelle nach oben zu klettern.

TSV Eintracht Wulften – TuSpo Petershütte II.

Zehn Niederlage in Serie kassierten die Wulftener zuletzt und stehen am Tabellenende. Die Eintracht wird heute alles daran setzen, nicht auch noch das elfte Mal zu verlieren und damit zu überwintern. Auf dem Hartplatz im Oderstadion soll endlich wieder gepunktet werden.

Die Gäste kommen nach dem Sieg über Spitzenreiter Seebern aber mit einer breiten Brust nach Wulften. Mit einem Sieg kann der TuSpo noch an Rotenberg vorbeiziehen und auf Platz neun in die Pause gehen.

TSV Landolfshausen/Seulingen II – FC Merkur Hattorf.

In Seulingen wollen die Hattorfer zum Abschluss der Hinrunde nochmals drei Punkte einfahren um zum TSV aufzuschließen. Die Gastgeber sind zuletzt aber gut in Form und seit sechs Spielen ungeschlagen.

Mit einem weiteren Sieg würde man sich an die Spitzengruppe herankämpfen und hätte sogar noch die Möglichkeit im Nachholspiel gegen den SC Eichsfeld sogar auf Platz eins zu klettern.