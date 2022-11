Hund müsste man sein: Herbstprüfungen beim GHSV Brochthausen

Unter dem Motto ‚Immer der Nase nach‘ hat der vereinsinterne Herbst-Wettkampf um den begehrten Fährtenpokal beim GHSV Brochthausen stattgefunden. Vier Mitglieder des GHSV Brochthausen mit sechs Hunden stellten sich den Anforderungen einer etwa 500 Schritt langen Fährte mit drei Gegenständen, die die Hunde im Sitz, Platz oder Steh anzeigen mussten.

Den Fährtenpokal konnte Thomas Borchard mit Ayla Canis Invictus (99 Punkte) mit nach Hause nehmen. Heike Seideneck mit Crazy vom special Highlight folgte direkt mit 98 Punkten, ebenso Andrea Junge mit Buddy (97 Punkte). Vierte wurde Sandra Zander mit Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon (94 Punkte). Die beiden unerfahrensten und jüngsten teilnehmenden Hunde erreichten mit einem guten Ergebnis ihr Ziel. Andrea Junge mit Dasha Wolf vom Blosenberg 85 Punkte und Sandra Zander mit Bilal of Gallifrey Seven 82 Punkte.

Auch die Herbstprüfung stand an

Zehn Mensch-Hund-Teams hatten sich zur externen Herbstprüfung gemeldet, sieben davon vom GHSV Brochthausen. Gestartet wurde auf dem Vereinsgelände mit der Unterordnung. Schon hier war zu sehen, dass im Vorfeld ein gutes Training absolviert worden war.

In der Prüfungsstufe Verkehrssicherer Begleithund zeigten die Teams Tino Ellies mit seiner gerade 16 Monate alten Schäferhündin Pepsi von der Kolonie und Lena Berlitz vom SV mit ihrem Kleinen Münsterländer Fummel eine gute Arbeit.

Im dazugehörenden Verkehrsteil bestätigte sich diese Arbeit und beide bestanden die Prüfung. Anschließend präsentierten Hannes Hoppmann mit seiner Rottweilerhündin Bounty vom Kleinen Löwen, 90 Punkte sehr gut, und Gudrun Luthin vom SV mit ihrem Pudel Let’s Play All In Anton, 98 Punkte vorzüglich, ihr Können in der Internationalen Begleithundeprüfung Stufe 1(IBgH).

Hier gibt es noch mehr Hundesport

Bernward Blank mit seinem Schäferhund Dux vom Schiferstein war in der IGP2 gemeldet und durchlief die drei einzelnen Stufen von Gut bis Sehr Gut, so dass das Resultat mit 262 Punkten und einem Gut belohnt wurde. Nach diesem Abschnitt ging es ins Fährtengelände nach Pöhlde.

Verschiedene Prüfungsstufen

Gemeldet waren die Prüfungsstufen FPr2, (diese ist der abgetrennte Fährtenteil der IGP), IFH-V und IFH2. Die Fährtenstufen unterscheiden sich in der Länge, der Liegezeit und den Gegenständen. Somit wurde mit der Fährtenprüfungen FPr2 gestartet.

Der Cocker Spaniel Bilal of Gallifrey Seven mit Sandra Zander ersuchte sich ein gutes Ergebnis mit 88 Punkten. Es ging weiter mit der IFH-V. Diese ist eine vom Hundeführer selbst gelegte Fährte und die Vorstufe der weiterführenden Fährtenhundeprüfungen. Andrea Junge mit ihrer Schäferhündin Dasha Wolf vom Blosenberg erreichte ein vorzügliches Ergebnis mit 98 Punkten.

Mit 1800 Schritten, sieben Gegenständen und einer Liegezeit von drei Stunden ist die IFH2, die größte Fährtenprüfung vor der Königsklasse IGP FH, beschrieben. Eine tiefe Nase, intensives Aufnehmen der Witterung und selbstständiges, konzentriertes Arbeiten sollen hier gezeigt werden.

Für den Landesentscheid qualifiziert

Drei Teams stellten sich dieser Anforderung. Hans Joachim Beise vom HSV Westrup-Stemwede mit seinem Riesenschnauzer Orca vom Kleinen Büffel erkämpfte sich gute 80 Punkte. Ebenfalls ein gutes Ergebnis mit 88 Punkten konnte Heike Seideneck mit ihrer Schäferhündin Crazy vom special Highlight verzeichnen.

Der erste Platz mit 90 Punkten und einem Sehr Gut ging an Sandra Zander mit ihrem Cocker Spaniel Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon.

Diese drei Teams qualifizierten sich somit für die Landesverbandssiegerprüfung der Fährtenhunde 2023.