FSV Wacker Wacker Nordhausen: Heimserie des Oberligisten reißt

Im Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen jubelt in dieser Saison zum ersten Mal eine auswärtige Mannschaft – ausgerechnet im Thüringen-Duell: FC Einheit Rudolstadt schlägt FSV Wacker Nordhausen in der Fußball-Oberliga.

Wacker Nordhausen hat das erste Heimspiel in dieser Saison verloren. Im Thüringen-Duell der Oberliga gegen Einheit Rudolstadt schoss Marco Riemer nach knapp 80 Minuten das entscheidende Tor zum 0:1.

Stimmen zum Spiel

„Das war heute ganz verdient. Wir waren nie wirklich im Spiel und wirkten müde, vor allem im Kopf. Ich habe noch keine Erklärung, warum das so ist. Aber das war sehr auffällig. Wir gewinnen fast keinen Zweikampf. Wenn man nicht gut spielt und dann auch noch uneffektiv ist, was will man da gewinnen?“, schüttelte Matthias Peßolat, Trainer in Nordhausen, nach dem Spiel lange den Kopf.

„Meine Jungs wollten es einfach etwas mehr. Das war eine echt gute Leistung auf diesem schwer zu bespielenden, tiefen Platz“, so Holger Jähnisch, Trainer der Gäste.