Duell der Torjäger: n der 1. Kreisklasse Nord spielt am Wochenende SV Rotenberg II gegen SV Förste. In der Partie treffen der elffache Torschütze Felix Saar vom SVR und Jannik Leimeister vom SVF, der bereits neun Mal traf, aufeinander.

Osterode. Im Fußball stehen an diesem Wochenende in der 1. Kreisklasse gleich drei Duelle zwischen Teams aus dem Altkreis Osterode an.