Die HSG Oha war als Verein des Spieltages zu Gast in Hannover

Simon Schmidt

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison sind Jugendspieler der HSG Oha mit den Profis in Hannover eingelaufen. Vor einigen Wochen waren Spieler der HSG Oha als Einlaufkinder in der Partie zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und dem THW Kiel in der Liqui Moly Handball Bundesliga im Einsatz. Nur wenige Spieltage später, am 22. Oktober 2022, liefen Spielerinnen der E- und D-Jugend der HSG Oha mit den Profis des TBV Lemgo ein. Die Ostwestfalen waren zu Gast beim TSV Hannover-Burgdorf.

Organisiert wurde die Fahrt von der HSG Oha selbst. Jugendkoordinator Frank Mai hatte die Idee und kümmerte sich auch um viele organisatorische Dinge. Nachdem beim Spiel am 25. September gegen den THW Kiel knapp 80 HSGler mit nach Hannover reisten, waren es gegen den TBV Lemgo sogar 140.

Großes Interesse

„Das Ziel war es, dass 100 Leute mitkommen. So ein großes Interesse haben wir nicht erwartet“, freute sich Frank Mai über die Beteiligung der HSG-Familie. Vor allem für die 64 mitgereisten Kinder war es ein echtes Highlight. Angetreten wurde die Reise mit zwei großen Bussen der Firma Scheithauer, hinzu kamen zwei kleine Vereinsbusse sowie Privatwagen.

Angekommen in Hannover waren die HSG-Mitglieder in ihren Vereinsfarben nicht zu übersehen. Je näher das Spiel zwischen den Recken vom TSV Hannover Burgdorf und dem TBV Lemgo rückte, desto mehr Nervosität hat man den 21 Einlaufkindern der HSG Oha angemerkt. Annika Schweidler, Hanna Preuß, Kaja Strüver und Marie-Sophie Behrens sorgten als Trainerinnen aber dafür, dass alles nach dem vorgesehenem Ablauf funktionierte.

Einlaufen vor 4.500 Fans

Dann ging es endlich los: Die HSG-Kids liefen vor 4.500 Zuschauern und Zuschauerinnen in der Hannoveraner ZAG-Arena unter anderem mit den deutschen Nationalspieler Tim Suton , dem Welt- und Europameister Gedeon Guardiola sowie dem deutschen Handballweltmeister und Lemgo-Trainer Florian Kehrmann ein.

Das Spiel in der ZAG-Arena hatte der Gastgeber über weite Strecken im Griff. Hannover spielte eine tolle Abwehr und sorgte auch auf der anderen Seite der Platte für den ein oder anderen tollen Spielzug.

Lemgo gewann am vergangenen Wochenende überraschend gegen den THW Kiel, präsentierte sich am 22. Oktober noch nicht in der Form, um Hannover gefährden zu können. Die Recken gewannen das Spiel souverän mit 29:25. Doch der Handballtag war für die mitgereisten HSGler noch nicht vorbei, für manche fing er jetzt erst so richtig an.

Voller Erfolg

Nach einer kurzen Besprechung in der Kabine kamen viele Spieler noch einmal zurück in die Halle und nahmen sich Zeit für die Fans. Es wurden Fotos gemacht, Autogramme gesammelt und auch einige Fragen gestellt. Das sorgte dafür, dass auch die Spielerinnen und Spieler der HSG mit einem breiten Grinsen die Rückfahrt mit dem Bus antraten. „Die Resonanz der Kinder, aber vor allem der Eltern war wirklich überwältigend“, freute sich Frank Mai.