B-Jugend von Rhume-Oder ackert für den Hinrundenendspurt

Eine starke Saison spielt bislang die B-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga. Die Mannschaft um Coach Kevin Zarins ist nach einer guter Saisonvorbereitung erfolgreich in die Punktspiele gestartet. Mit zwei Heimsiegen und leistungsgerechten Unentschieden gegen den JFV Northeim und TuSpo Petershütte ist die junge Truppe bislang noch ungeschlagen und belegt mit acht Punkten den vierten Tabellenplatz.

Damit sich dieser Trend fortsetzt, packten die beiden Trainer in den nächsten Übungseinheiten einiges an Kraft und Ausdauer drauf. Denn durch eine etwas unglückliche Ansetzung geht es erst am 12. November mit den nächsten Spielen, dann aber bis in den Dezember auf tiefen Plätzen, weiter.

Als besonderes Event hat der Hattorfer Dennis Kiekenap seine „Kraftschmiede“ zur Verfügung und ein fußballspezifisches Programm auf die Beine gestellt. Bei frischer Luft und vielseitigem Angebot haben die Jungs alles aus sich herausgeholt und dafür den nächsten Tag etwas gechillter verbringen müssen.

Teambuilding beim DFB-Pokal

Die Herbstferien wurden außerdem dazu genutzt, mit der Mannschaft zum DFB-Pokalspiel von Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg zu fahren. Ein spannendes Spiel in besonderer Flutlicht-Atmosphäre und eine insgesamt gelungene Aktion. Ein besonderer Dank gilt hier Thomas Wüstefeld sowie dem TVG Hattorf für die Überlassung des Vereinsbusses.

Das nächste Heimspiel findet am 19. November in Lindau gegen die neu gegründete JSG Harzhorn/Auetal statt. Wie bei den bisherigen Heimspielen üblich, können sich die Besucher wieder auf Kuchen der Bäckerei Waßmann aus Wulften freuen sowie den zugehörigen Kaffee, der von den Eltern bereit gestellt wird.

Zu einer erfolgreichen Mannschaft, das zeigt sich auch hier, gehören eben weit mehr als die elf Spieler, die auf den Platz stehen.