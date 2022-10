Am 18. Juni 2022 treffen auf dem Sportplatz in Nesselröden der VfB Südharz (in rot) und der SC Rosdorf im Finale des Krombacher-Kreispokals aufeinander. Bei brütender Hitze gewinnt der SC Rosdorf das Endspiel mit 3:1 (1:1). Jetzt kommt es zur Neuauflage.