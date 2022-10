BG Göttingen spielt bei ungeschlagenen Telekom Baskets Bonn

Göttingen. Die BG Göttingen reist in der BBL am Samstag ins Rheinland zum Tabellendritten Telekom Baskets Bonn – eine schwere Aufgabe für die Veilchen.

Drei Teams sind in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison noch ungeschlagen. Nach dem vergangenen Wochenende gehört die BG Göttingen nicht mehr dazu – dafür aber ihr kommender Gegner. Die Telekom Baskets Bonn stehen hinter Tabellenführer Rostock Seawolves, der der BG die erste Niederlage zugefügt hat, und Titelverteidiger Alba Berlin auf dem dritten Tabellenplatz. Eine schwere Aufgabe wartet also am Samstag im Bonner Telekom Dome auf die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors, Beginn ist um 15 Uhr.

„Bonn spielt sehr schnellen Basketball“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Sie sind gut gecoacht, jeder Spieler kennt seine Rolle und füllt diese perfekt aus. Ihre Philosophie ist im Prinzip dieselbe wie in der vergangenen Saison.“

Starker Saisonstart

In der Bundesliga hätte der Start für die Rheinländer auch nicht besser laufen können. Gegen Würzburg, Bamberg und Braunschweig behielt das Team von Tuomas Iisalo die Oberhand. Auch auf europäischer Bühne liegt Bonn in der Basketball Champions League mit zwei Siegen und einer Niederlage im Soll. Lediglich das Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale gegen Alba Berlin schmerzt ein wenig.

Unter der Woche waren die Baskets zu Gast bei AEK Athen und beeindruckten nach zweistelligem Rückstand in der zweiten Halbzeit. Beim 73:66-Erfolg war Bonns Aufbauspieler T.J. Shorts überragender Spieler (26 Punkte, 7 Assists). Shorts ist auch im nationalen Wettbewerb mit 17,7 Zählern pro Spiel bester Punktesammler. Der 1,75 Meter große US-Amerikaner gibt zudem die meisten direkten Korbvorlagen (6,7 Assists). „Ich denke, im Moment gibt es keinen Spieler in der Liga, der besser ist als Shorts“, sagt auch BG-Aufbauspieler Harald Frey vor dem direkten Duell.

Allerdings ist Shorts nicht der einzige Offensiv-Garant der Iisalo-Truppe. Center Leon Kratzer, US-Guard Jeremy Morgan (beide je 12,7 Punkte), Forward Sebastian Herrera und der Neuseeländer Finn Delany (beide je 12,0 Punkte) können im Angriff ebenfalls übernehmen.

Die Göttinger erzielen im Schnitt rund zwei Punkte mehr pro Spiel als die Bonner (88:86), den Unterschied macht die Defensive. Kein Team lässt weniger Zähler zu als die Rheinländer (73,0). Doch auch die BG kann verteidigen, wenngleich sie das bislang nur phasenweise zeigte. „Wir haben gegen Rostock im dritten und zu Beginn des vierten Viertels, so verteidigt wie wir das wollen“, sagt Foucart.