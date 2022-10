Prellballer des MTV Lauterberg sind erfolgreich

Bad Lauterberg. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause richten die Prellballer des MTV Lauterberg wieder einen Spieltag in der Kreisliga aus.

Nach zweijähriger Pause war es soweit, der erste Spieltag der Kreisliga Prellball startete in Bad Lauterberg. Der MTV Lauterberg, als Gast in der Punktspielrunde, richtete den Spieltag aus.

Allen Spielern war die Freude anzusehen, endlich wieder spielen zu können. Wie immer fand das Auftaktspiel zwischen MTV Vienenburg I und MTV Vienenburg II statt. Das Spiel war noch sehr verhalten und beide Mannschaften spielten auf Sicherheit. Hier war deutlich die fehlende Wettkampfpraxis zu spüren. Letztlich gewann der MTV Vienenburg I die Partie doch sehr deutlich. Im nächsten Spiel wurde der FSB Salzgitter als Titelverteidiger seiner Favoritenrolle gerecht und siegte ungefährdet gegen die TSG Bad Harzburg.

Lauterberger greifen ein

Danach griff der Gastgeber zum ersten Mal in das Geschehen ein und stellte sich dem MTV Vienenburg I. Mit mannschaftlicher Kompaktheit und variantenreichen Angriffsschlägen spielten die Kneippstädter sich in der ersten Halbzeit einen soliden Vorsprung heraus. Danach kam Vienenburg besser ins Spiel und kämpfte sich noch heran, konnte das Spiel allerdings nicht mehr drehen. Das Spiel deutete schon an, die Mannschaft des MTV Lauterberg könnte den heutigen Tag bestimmen.

Letztendlich war es auch so, auch wenn sich die Gastgeber gegen den FSB Salzgitter schwertaten, obwohl diese aufgrund der Verletzung eines Spielers nur noch zu dritt spielen konnten. Im letzten Spiel gegen den MTV Vienenburg II sah es lange nach einer Niederlage für die Gastgeber aus, aber mit Ruhe und Übersicht konnten die Lauterberger auch dieses Spiel, insbesondere durch eine gute zweite Halbzeit, für sich entscheiden.

Leider war der Punktspieltag nicht verletzungsfrei, im Spiel FSB Salzgitter gegen MTV Vienenburg 1 verletzte sich ein Spieler des FSB Salzgitter, so dass diese nur noch mit drei Spielern weiterspielen konnten. „Wir wünschen dem Spieler eine schnelle Genesung“, schickt der MTV Genesungswünsche nach Salzgitter.

Nach dem alle Spiele absolviert waren, stand der MTV Lauterberg ungeschlagen als Tagessieger fest. Zudem hatten die Lauterberger den Spieltag prima vorbereitet und sorgten mit einer kleinen Bewirtung für das leibliche Wohl. Der nächste Spieltag findet am 19. November in Bad Harzburg statt.