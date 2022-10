E-Football: Konsolen-Kicker greifen wieder zum Gamepad

Göttingen. Vorrunde für des VGH Masters findet am 27. November in Göttingen statt. Der SC Hainberg richtet das eSports-Spektakel aus.

Seit dem Release von FIFA 23 Ende September zieht der neueste Ableger von EA Sports die Massen in seinen Bann. Mit den VGH Masters bietet der Niedersächsische Fußballverband (NFV) den besten FIFA-Duos im Bundesland wieder eine Bühne, um den eigenen Verein auf dem virtuellen Rasen zu vertreten und dabei ein Ticket für die Hauptrunde des DFB-ePokals zu ergattern.

In Zusammenarbeit mit den VGH-Versicherungen geht der eSports-Wettbewerb in seine nunmehr fünfte Auflage.

Während die VGH-Masters im Zuge der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren per Online-Event ausgespielt wurden, können sich alle diesjährigen Teilnehmer auf Offline-Qualifier und damit die ganze Bandbreite an Emotionen vor der Konsole freuen – und das auch im NFV-Kreis Göttingen-Osterode.

Hainberg ist der lokale Ausrichter

Am 29. Oktober rollt erstmals der virtuelle Ball, wenn in Cuxhaven in der Turnhalle der Grundschule an der Brake das erste von insgesamt 32 Turnieren stattfindet.

Der eFootball-Kreispokal im NFV-Kreis Göttingen-Osterode ist für den 27. November geplant. Austragungsort ist das Vereinsheim des SC Hainberg in Göttingen, los geht es um 14 Uhr. „Dass der Wettbewerb nun endlich wieder offline bei den Vereinenstattfinden kann, ist umso schöner. Wir bereichern damit das Leben in unseren Vereinsheimen und fördern das gesellige Miteinander“, freut sich der NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert.

Als letzter NFV-Kreis ermittelt die Grafschaft Bentheim am 8. Januar ihre beiden Finalisten für die Endrunde, wo sich 64 Teams den Traum von der Landesmeisterschaft erfüllen können. Am 4. Februar folgt dann die große Endrunde.

Der Sponsor VGH-Versicherungen sorgt für die perfekten Rahmenbedingungen und richtet das Final-Event in seinem Headquarter in Hannover aus. Begleitet werden die Geschehnisse auf dem Instagram und Facebook-Channel der VGH Masters sowie dem TikTok-Kanal des NFV. Das Final-Event wird zudem wieder live auf Twitch gestreamt.

FIFA 23 im 2 vs. 2 Modus

Gespielt wird beim VGH Masters FIFA 23 auf der PlayStation 5 im sogenannten 2 vs. 2 Modus, bei dem jeweils zwei Spieler ein virtuelles Fußballteam steuern.

Der 95er-Modus, ein bei vielen eSports-Turnieren genutzter Spielmodus, garantiert maximale Chancengleichheit. Hierbei sind Teams wie Eintracht Braunschweig oder Hannover 96 mit den gleichen Overall-Ratings ausgestattet wie beispielsweise der amtierende Champions League-Sieger Real Madrid.

Vereine sollen gestärkt werden

Als eFootball-Turnier verbinden die VGH Masters seit ihrer Einführung zwei relevante Aspekte des Vereinsfußballs: Die Vereine werden gestärkt und gleichzeitig wird die Chance erhöht, junge Menschen an die Vereine heranzuführen. Eine Teilnahme ist ab einem Alter von 16 Jahren möglich, wobei nur ein Spieler registriertes Mitglied im gemeldeten Verein sein muss.

Titelverteidiger ist der SSV Stederdorf (Kreis Peine). Im DFB-ePokal unterlag der Niedersachsenmeister den eFootball-Profis des Hamburger SV aus der Virtual Bundesliga nur knapp (2:4/0:4).

Anmeldungen zu den lokalen Turnieren können ab sofort unter www.vghmasters.de erfolgen. Bei Fragen steht Michael Stork, eFootball-Beauftragter im NFV-Kreis, gerne unter Telefon 0171/5226821 zur Verfügung.