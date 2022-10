BG Göttingen feiert Heimpremiere gegen Ulm

Endlich ist es soweit: Die BG Göttingen feiert am kommenden Wochenende ihre Heimpremiere in der Saison 2022/23 – und das gleich mit einem Kracher. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors empfängt am Sonntag, 16. Oktober, Ratiopharm Ulm zum BBL Pokal-Achtelfinale (15 Uhr, Sparkassen-Arena) Nur der Sieger zieht ins Viertelfinale ein.

Die Ulmer und die Veilchen sind sich in dieser Saison bereits einmal begegnet. Vor gut einer Woche behielten die Göttinger am 2. Spieltag der BBL-Saison durchaus überraschend mit 93:84 die Oberhand in Ulm. „Trotzdem werden wir Ulm nicht unterschätzen – jedes Spiel in der Bundesliga ist schwer. Zudem gab es schon einige Überraschungen“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart.

Tickets für das Pokalspiel gibt es noch bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de) sowie am Sonntag ab 13:30 Uhr an der Arena-Tageskasse. Während es in der Liga für die komplett neuformierten Ulmer – im Jahr eins nach Per Günther – noch nicht so richtig rund läuft (drei Niederlagen), hat sich das Team vom neuen Ulmer Headcoach Anton Gavel im EuroCup Selbstvertrauen geholt.

Ulm ist international erfolgreich

Gegen Umana Reyes Venedig lieferte sich der deutsche Vertreter am vergangenen Dienstag ein spannendes Duell, welches er am Ende knapp 81:80 gewann.

Bester Ulmer war Fedor Zugic mit 18 Punkten. Devin Robinson (Topscorer mit 18 Punkten gegen die Veilchen) steuerte 13 Zähler bei; Yago dos Santos 10. „Gegen Venedig hat man gesehen, dass die Spieler besser in ihre Rollen finden, vor allem die Guards“, so Foucart. Schon im Liga-Spiel von Ulm gegen die Rostock Seawolves (80:85) debütierte der vorher verletzte Center Sagaba Konate und war dort gleich Topscorer (17 Punkte); Robinson pausierte.

Da es im EuroCup keine Ausländer-Beschränkungen gibt, standen sowohl Konate als auch Robinson gegen Venedig im Kader. Im Pokalspiel gegen die BG muss Gavel einen ausländischen Spieler wieder streichen, da maximal sechs Akteure ohne deutschen Pass eingesetzt werden dürfen.

Ulm schwächelt von draußen

Im Schnitt zweistellig pro Spiel punkten neben Konate und Robinson (15,0) zudem Matt Mobley (12,7 Zähler pro Spiel) und Karim Jallow (11,0). Die meisten Rebounds holen Konate (7,0) und Joshua Hawley (6,3). Beste Vorlagengeber sind dos Santos (5,3 Assists pro Spiel), das spanische Talent Juan Nunez sowie Routinier Thomas Klepeisz (je 3,0).

Beim im Durchschnitt jüngsten BBL-Team läuft es hingegen noch nicht von jenseits der 6,75-Meter-Marke: Nur 27 Prozent der Dreier-Versuche finden ihr Ziel. Gut präsentieren sich Konate und Co. aber bei den Rebounds (38,3 pro Spiel), den Assists (18,7 pro Spiel) und den Ballverlusten (13,0 pro Spiel).

Trotz der zwei Auftaktsiege gibt es auch bei Veilchen durchaus noch Verbesserungspotenzial. Dies befindet auch Foucart. „Wir machen noch zu viele leichte Fehler in der Verteidigung und müssen unsere Identität noch mehr verinnerlichen“, sagt Foucart. „Gegen Crailsheim haben wir offensiv nicht unser bestes Spiel gemacht, sind dafür aber in der Verteidigung auf einem guten Level gewesen.“

Sparkassen-Arena freigegeben

Eine gute Nachricht in der vergangenen Woche ist die Freigabe der Sparkassen-Arena für die Heimspiele der BG Göttingen gewesen.

Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen musste aufgrund der Kampfmittelsondierungen befürchten, für seine Heimspiele in eine andere Stadt ausweichen zu müssen. Jetzt steht fest: Erst einmal können die Veilchen ihre Heimspiele in dieser Saison in der Sparkassen-Arena austragen. Allerdings wird es ein paar Einschränkungen und Änderungen geben, da der Vorplatz vor dem Haupteingang sowie das Foyer und die dort anliegenden Räume inklusive VIP-Bereich nicht genutzt werden können.

„Wir sind natürlich sehr erleichtert, dass wir nicht in eine andere Stadt umziehen müssen und weiterhin in unserer Sparkassen-Arena spielen können“, sagt Frank Meinertshagen. „Allerdings ist uns auch bewusst, dass wir unseren Fans und Partnern wieder zumuten, sich an nicht ideale Bedingungen anzupassen. Wir hoffen aber weiterhin auf unser treues Publikum.“

Drei verschiedene Eingänge

Eingänge: Die Zuschauer betreten die Sparkassen-Arena nun über drei verschiedene Eingänge an der Nordseite (Vorderseite Richtung Schützenplatz). Mit Blick vom Schützenplatz auf die Arena befindet sich der „neue Haupteingang“ mit der Kasse für Tickets und Einlass auf der rechten Seite (westlich).

Einen weiteren Eingang gibt es ganz links (östlich) an der Nordseite für Dauerkarten- und Tagesticket-Inhaber. Der dritte Eingang neben dem östlichen Einlass-Eingang ist für Partner und Medienvertreter vorgesehen.

Weitere Änderungen können auf der Homepage – www.bggoettingen.de– nachgelesen werden.

