Emilia Meiselbach wird Vizeregionsmeisterin im Voltigieren

Thüdinghausen. Bei der Regionsmeisterschaft in Thüdinghausen zeigen die beiden Osteroderinnen Emilia und Alissa Meiselbach, was sie im Training gelernt haben.

Vor kurzem durften auch die Voltigierer nach der langen Corona-Pause endlich wieder Turnierluft schnuppern. In Thüdinghausen bei Moringen fand die Regionsmeisterschaft im Voltigieren statt. Der Verein RFV Hilwartshausen/Lauenberg war der Ausrichter des Turniers. Aus Osterode gingen, mit dem Team Mahlum vom RV Klostergut Bodenstein, Alissa und Emilia Meiselbach Start.

In der Gruppenprüfung Klasse A holte sich Alissa Meiselbach gemeinsam mit dem Team Mahlum I und ihrem Pferd Willow den ersten Platz und erhielten sogar eine Aufstiegsnote. Auch die jüngsten Voltigierer des Vereins, Team Mahlum II, durften zeigen, was sie gelernt haben. Sie holten sich in der Prüfung Gruppenvoltigieren Prüfung G die silberne Schleife.

Am Nachmittag gingen die Einzelvoltigierer an den Start. In der Prüfung Regionsmeisterschaft Einzelvoltigieren zeigte Emilia Meiselbach, wie hart sie trainiert hatte. Am Ende erreichte sie die Silbermedaille und wurde zur Vizeregionsmeisterin im Voltigieren gekürt.

Der Tag war ein toller Abschluss der Saison, sowohl für alle Teilnehmer wie auch die Zuschauer. Nun geht es für die Sportlerinnen erst einmal in das Wintertraining, um sich so auf die kommende Saison vorzubereiten.