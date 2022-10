Jugendteams der HSG Oha sind gleich mehrfach erfolgreich

Drei Jugendspiele, drei Siege. Besser hätte das Wochenende für den HSG Oha-Nachwuchs nicht laufen können.

Männlich D-Jugend HSG Oha – Northeimer HC 33:19 (17:12). In ihrem ersten Spiel gegen den NHC traf die D1 auf eine Mannschaft, die ihre bisherigen Spiele alle verloren hat. Die Northeimer begannen sehr stark und hatten in der Anfangsphase mit Jonathan Binnewies und Mark Rodin zwei Regionsauswahlspieler, die durch Einzelaktion dafür sorgten, dass das Spiel bis zur achten Minute (6:6) sehr ausgeglichen war. Das änderte die HSG-D1 als Team. Wieder einmal zeigten sich die Oha-Jungs lieferten eine hervorragende Mannschaftsleistung ab. Alle neun Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Klappte das ein oder andere Anspiel zu Beginn noch nicht so wie geplant, platzte der Knoten nach dem 6:6. Innerhalb von drei Minuten konnte mit einem Fünf-Tore-Lauf auf 11:6 gestellt werden und dieser Vorsprung recht souverän in die Halbzeit mitgenommen werden. Trainer Helge Sinram nahm einige kleine Korrekturen vor, die in der zweiten Halbzeit sofort Erfolg brachten. Die beiden Northeimer Jungs konnten gebändigt werden, die Abwehr war präsent und Tim Vollrath hielt, was zu halten war und noch den ein oder anderen mehr. Mit einem 9:1-Lauf aus der Pause heraus stellte der Gastgeber auf 26:13, das war die Vorentscheidung. Mit dem klaren 33:19 hat sich die D1 für ein tolles Handballspiel belohnt. HSG Oha: Vollrath – Melzer (5), Wode (4), Sinram (4), Gähler (3), Reinholz (6), Bernhardt (1), Brandt (5), Lux (4), Fischer (1).

Männliche C-Jugend HSG Oha – MTV Geismar II 30:18 (14:9). Im zweiten Heimspiel der Saison besiegte die Mannschaft von Sebastian Heiler und Robin Großkopf die zweite Mannschaft des MTV Geismar mit 30:18 (14:9). Der Start in die Partie gehörte den Gästen (0:2), danach fanden die HSG-Jungs aber besser in das Spiel und ließen einen 6:1-Lauf zur 6:3-Führung folgen. Immer wieder fand man gute Lösungen im Angriff und spielte sich gute Chancen heraus, es ging mit einer Fünf-Tore-Führung in die Halbzeit. Am Ende stand ein 30:18-Heimerfolg. HSG Oha: Weber, R. – Shani Baqi, Sterl, Mros, Ahrens (2), Weber, J. (2), Lyko (6), Brakel (5), Sonntag (5), Ramazani (4), Koecher (6), Strüver.

Weibliche E-Jugend HSG Oha – MTV Moringen 17:14 (3:3). Die weibliche E-Jugend der HSG oha musste am letzten Sonntag schon um 10 Uhr beim MTV Moringen zum ersten Auswärtsspiel der Saison antreten.

Doch die Mädchen ließen sich von dieser frühen Anpfiffzeit nicht beirren und gingen hochmotiviert in ihr zweites Saisonspiel. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel im Modus zweimal drei gegen drei. Keine Mannschaft konnte sich klar absetzen , so dass es mit einem 3:3 in die Halbzeitpause ging. Nach der Pause und nun im offenen Spiel 6:6 musste sich die HSG erst mal auf die nun als Feldspielerin agierende MTV-Torwärtin der ersten Halbzeit einstellen und war zeitweise mit der deutlich größer gewachsenen Spielerin überfordert. So stand es nach 8 Minuten in der zweiten Halbzeit plötzlich 8:5 für Moringen und zwang die HSG Oha zur ersten Auszeit. Diese und die dort vorgenommenen Änderungen zeigten sofort Wirkung und die Mädchen drehten das Spiel innerhalb von drei Minuten auf 10:8 für die HSG. Schlussendlich setzen sich die Mädels nach einem tollen Spiel verdien mit 17:14 durch.