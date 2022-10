Indian-Summer-Lauf schließt Oberharzer Nordic aktiv Cup ab

Durch den Weltwald Harz in Bad Grund walken und eine einzigartige Natur erleben – diese Möglichkeit haben alle interessierten Nordic Walking-Sportler am Sonntag, 16. Oktober. Im Sportpark Teufelstal startet dann ab 10 Uhr mit dem Indian-Summer-Lauf die letzte Station des Oberharzer Nordic aktiv Cup 2022.

Nordic Walking ist nicht nur eine gesundheitsfördernde Bewegungsmöglichkeit, sondern ist gerade während der Corona-Zeit als Freizeitsport für Jung und Alt immer beliebter geworden. Mit dem Oberharzer Nordic aktiv Cup 2022 veranstaltet die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz und touristischer Vermarkter der Region, in Zusammenarbeit mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg und Hildesheim auf Oderbrück sowie dem SV Viktoria Bad Grund und den Niedersächsischen Landesforsten, eine Reihe aus fünf sportlichen Nordic Walking-Wettkämpfen in allen fünf Orten mit Verleihung der Cups nach dem letzten Event. In allen Orten erwartete die Besucher zusätzlich jeweils ein separater Sonderstempel der Harzer Wandernadel.

Walker aus vielen Regionen

Die Veranstaltung erlangte vor allem vor der Corona-Pandemie eine immer größer werdende Aufmerksamkeit, so dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon lange nicht mehr nur aus dem südniedersächsischen Raum stammen. Nordic Walker aus Bremen, Hannover, Helmstedt, Merseburg und Wolfsburg sind mittlerweile ein gewohntes Bild und bereichern die Veranstaltung.

Nachdem die ersten vier Cups in Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg und Oderbrück bereits stattfanden, steht nun die Finalversion als Indian-Summer-Lauf durch die bunte Herbstlaubfärbung im Weltwald Harz Bad Grund am Sonntag, 16. Oktober, an.

Start des Cups ist im Sportpark Teufelstal (Navi: Im Teufelstal 12) um 10 Uhr für die lange Tour von 15 km. Die Strecken mit 10,3 km und 6,5 km jeweils im Gruppenstart folgen im Anschluss. Vor den Starts bietet der SV Viktoria Bad Grund ein Aufwärmtraining an.

Anmeldung bis zum 12. Oktober

Eine Anmeldung vorab zu vergünstigten Startgebühren ist online unter www.oberharz.de bis zum heutigen 12. Oktober möglich und zur besseren Planung erwünscht, um die aktuell gültigen Corona-Auflagen erfüllen zu können.

Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist ebenfalls möglich: Das Startgeld vor Ort am Veranstaltungstag beträgt 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer sich vorab online anmeldet, zahlt 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 4 Euro. Mit der Teilnahme an diesem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, Sanitätsdienst und einen Gutschein für zwei Gratisstunden im Hallenbad des Gesundheitszentrums Bad Grund bei 31 Grad Wassertemperatur. Fans der Harzer Wandernadel haben an diesem Tag die Möglichkeit auf den Strecken im Weltwald Harz bis zu drei Stempel zu sammeln.

Für alle Läufer, die mehrfach in diesem Jahr an den Events des Oberharzer Nordic Walking aktiv Cups teilgenommen haben, werden im Anschluss an den Indian-Summer-Lauf in Bad Grund wieder die Cups in Gold (5x aktiv), Silber (4x aktiv) und Bronze (3x aktiv) vergeben. Die Veranstalter hoffen wie schon bei den vergangenen Austragungen auf eine hohe Teilnehmerzahl.

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es unter www.oberharz.de oder unter www.nsvski.de.