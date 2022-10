Harald Frey führt BG Göttingen zum Sieg in Crailsheim

Die BG Göttingen hat auch das zweite Spiel in der neuen BBL-Saison gewonnen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors siegte bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 81:77 (43:40). Vor 1.920 Zuschauern in der Arena Hohenlohe kämpften die Veilchen mit letzter Kraft und drehten die Partie im Schlussviertel. Bester BG-Werfer war Harald Frey mit 25 Punkten.

Die Göttinger traten wie schon in Ulm mit einer kleinen Rotation an. Beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen zeigten die Gäste aber zunächst keine Müdigkeit, waren in der Offensive sofort da, spielten schnell und verteidigten gut. Nach ausgeglichenem Start (8:9/5.) legte die BG angeführt von Till Pape einen kleinen Zwischenspurt hin (16:9/6.). Die Moors-Truppe ließ auch danach nicht locker und zog zum Viertelende auf 27:16 davon.

In den zweiten Abschnitt starteten die Gäste mit einem Frey-Dreier und hielten ihren zweistelligen Vorsprung (35:24/13.). Die Zauberer kämpften sich auf 38:36 heran (18.), Javon Bess verschaffte der BG durch seinen Dreier wieder etwas Luft (41:36/19.) – in die Pause ging es mit einer 43:40-Führung.

Veilchen wirken müde

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Veilchen schwer, wirkten müde und leisteten sich zu viele Fehler. Die Gastgeber zogen auf 51:60 davon (28.). Geno Crandall erlöste die kleine, aber lautstarke Gruppe Veilchen-Fans mit zwei Freiwürfen und einem Dreier zum 56:60 (29.). Die Partie blieb jetzt eng, aber die Crailsheimer in Front (63:64).

Auch im letzten Abschnitt kämpften beide Teams. In der 36. Minute brachte Pape die Göttinger wieder in Front (71:70), es ging nun hin und her. In der Crunchtime übernahm Frey – sechs Punkte in Folge des Norwegers sorgten für die 79:75-Führung (40.), an der Linie sicherte die BG anschließend den Sieg.

„Wenn man sich die Statistik anschaut, glaubt man nicht, dass wir dieses Spiel hätten gewinnen können. Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns – ein Charaktersieg. Aber das sind auch wichtige Siege. Wir haben Herz gezeigt und einige toughe, individuelle Plays am Ende gemacht“, sagte Moors. BG: Hammonds (3), Frey (25), Crandall (11), Boakye, Hemschemeier, Smith (15), Ani, Kamp (2), Pape (16), Bess (7), Giotis (2).