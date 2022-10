Fußball In Eigenaktion: Neuer Rasen für das Förster Sösestadion

Tim Albrecht in Aktion auf dem Fußballplatz im Förster Sösestadion. Der Spieler des SV Förste hat den Platz mit schwerem Gerät gewalzt und für die Einsaat neuen Rasens vorbereitet.

Förste. Der Fußballplatz in Förste war nach dem trockenen Sommer in katastrophalem Zustand. Der Verein wurde nun in Eigenregie und mit schwerem Gerät tätig.