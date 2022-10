Tischtennis: Förste, PeLaKa und Pöhlde im Einsatz

Förste. Beim TTC Förste, TTC PeLaKa waren in der vergangenen Wochen gleich mehrere Tischtennisteam auf Kreisebene aktiv. Der TV Pöhlde einmalig.

TTC Förste

In der 2. Kreisklasse stand in der vergangenen Woche das Punktspiel gegen TTV Scharzfeld II an. Los ging es bereits mit zwei spannenden Eingangsdoppeln, die jeweils erst nach fünf hart umkämpften Sätzen entschieden wurden.

Auf Förster Seite siegten hier Rüdiger Behrens/Sascha Ettig, während die Scharzfelder Kombination Michaela Polley und Bernward Mollenhauer das Spiel für sich entscheiden konnten. Bis zum 3:2 für die Heimmannschaft – es gewannen Vater und Sohn Ettig – verlief die Partie ausgeglichen.

Anschließend setzte sich dann der TTC Förste ab, und so siegte man letztendlich durch weitere Punkte von Hermann Mues (2), Jason und Sascha Ettig mit 7:3. Mit diesem doppelten Punktgewinn wurde der zweite Platz in der Klasse derzeit gefestigt.

In der 4. Kreisklasse machte es die fünfte Mannschaft wieder einmal spannend. Wie in den letzten Punktspielen war auch diese Partie von Spannung und knappen Spielausgängen geprägt. So trennte man sich nach zweieinhalb umkämpften Stunden leistungsgerecht 6:6 unentschieden.

Die Punkte für das Förster Team holten N. Blume/B. Braukhof, Norbert Blume (2), Bernd Braukhof, Ergänzungsspielerin Melanie Peinemann sowie das Schlussdoppel Peinemann/L. Sindram.

Die Sechste war als Gast in Scharzfeld bei der dortigen Dritten zu Gast. Die neuformierte Förster Truppe muss in dieser Saison weiterhin reichlich Erfahrung sammeln. Bei der 2:7 Niederlage waren nach zwei knappen Fünfsatz-Siegen Karola Blume und Stefanie Ettig für den TTC erfolgreich.

TTC PeLaKa

Eine spannende Partie lieferte sich die erste Damenmannschaft des TTC PeLaKa im Heimspiel der Kreisliga gegen den TSV Germania Gladebeck. Das Eingangsdoppel wurde klar in drei Sätzen von Nina Stövesand/Bettina Oepkes gewonnen. Nach Niederlagen von Oepkes und Anja Füllgrabe ging der Gast in Führung. Stövesand besiegte ihre Gegenspieler deutlich und steuerte drei Einzelsiege bei.

Nachdem auch Oepkes zwei knappe Einzelerfolge erkämpfte, hatten die Seestädterinnen am Ende die Nase mit 6:4 Spielen vorn. Das erste Heimspiel der dritten Herrenmannschaft in der 3. Kreisklasse gegen den TTK Gittelde-Teichhütte III wurde verloren.

Andreas Dernedde/Steeven Bode konnten die Fünfsatzniederlage im Eingangsdoppel nicht verhindern. Nach dem Anschluss durch Niklas Klose keimte Hoffnung auf, allerdings verlor Dernedde knapp nach fünf Sätzen. Marvin Heinig spielte an diesem Tag unglücklich. Nur noch Klose siegte in seinem zweiten Einzel zur 2:7 Niederlage.

TV Pöhlde

Beim TV Pöhlde war die zweite Mannschaft in der 3. Kreisklasse aktiv. Gegen den TSV Wulften II setzte es für Bernd Oehme, Andreas Margenburg, Reiner Müller und Thomas Stammsen, zum Saisonauftakt, eine 3:7-Heimniederlage. Reiner Müller war an allen drei Punkten beteiligt.